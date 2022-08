KRONOLOGI Perselingkuhan Alfeandra Dewangga, Pemain PSIS Semarang yang baru Saja Lamar Kekasihnya

SURYA.CO.ID - Nama Alfeandra Dewangga mendadak jadi trending topik di media sosial setelah isu perselingkuhannya terbongkar.

Pemain PSIS Semarang itu memuncaki trending topik perbincangan warganet hingga Jumat (5/8/2022), setelah mantan kekasihnya, Vivi Novika, buka suara soal perselingkuhannya.

Melansir Tribunnews, Vivi Novika dan Alfeandra Dewangga telah bertunangan pada awal bulan Ramadhan lalu.

Namun, tak lama setelah acara tunangan itu, tepatnya pada Juli 2022, hubungan keduanya diketahui kandas. Sebagai tanda, masing-masing telah menghapus foto kebersamaan mereka di Instagram.

Pada awal Agustus 2022, Vivi akhirnya membongkar hubungannya dengan Dewangga kandas karena ada orang ketiga.

Melalui akun @viviinovika, Vivi mengaku sudah putus dengan Dewangga dan perselingkuhan kekasih adalah satu penyebab besarnya.

"I recovery my self dari kemarin banyak banget yang nungguin klarifikasi, jujur gamau banget begini tapi it should be.

I have done with my ex (aku sudah selesai dengan mantanku, Dewangga)," tulis @viviinovika di awal curhatannya.

Perselingkuhan dalam hubungan Vivi dan Dewangga ternyata sudah berjalan sejak Juli 2022.

"Sejak July kemarin aku emang down banget, karena memang ada yang namanya perselingkuhan,