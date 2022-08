Bantu Pendidikan Tinggi untuk Anak Yatim, Pemkot Kediri dan Udinus Siapkan Beasiswa Yatim Merdeka

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Pemkot Kediri bekerjasama dengan Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) memberikan 25 beasiswa Masa Depan 2022 Yatim Merdeka bagi siswa yatim atau yatim piatu lulusan SMA atau sederajat tahun 2021 dan 2022.

Beasiswa penuh kuliah di Udinus hingga lulus ini diprioritaskan bagi yatim atau yatim piatu akibat Covid-19. Serta memberi alokasi untuk anak-anak yatim berprestasi yang lulus pada 2021 atau 2022.

Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar menyampaikan selama ini Pemkot Kediri telah memberikan bantuan biaya hidup pada anak-anak yatim korban Covid-19. Besarannya Rp 300.000 setiap bulan atau Rp 3,6 juta per tahun, juga ada bantuan biaya pendidikan yang besarnya beragam sesuai jenjang pendidikan.

“Untuk anak-anak PAUD/TK sebesar Rp 450.000 per tahun, anak-anak SD sederajat Rp 600.000 per tahun, siswa SMP sederajat Rp 900.000 per tahun dan siswa SMA sederajat Rp 1,4 juta per tahun,” jelas Abu Bakar, Jumat (5/8/2022).

Ditambahkan, pendidikan anak yatim atau yatim piatu korban Covid-19 harus berlanjut hingga jenjang yang lebih tinggi. Tidak hanya berhenti hanya sampai pendidikan dasar. "Jangan sampai karena adanya Covid-19, cita-cita mereka pupus karena tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi. Kita harus all-out bantu mereka,” tambahnya.

Sementara Pulung Nurtantio Andono, Wakil Rektor IV Udinus menjelaskan, sudah tahun ketiga ini Udinus memberikan puluhan beasiswa bagi masyarakat Kediri.

Bekerja sama dengan Pemerintah Kota Kediri, Udinus ingin berkontribusi pada lulusan SMA/sederajat yang telah ditinggal salah satu atau kedua orangtuanya, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan.

"Berbeda dengan dua tahun sebelumnya yang memberikan beasiswa pada siswa berprestasi melalui audisi,” jelasnya.

Menurut Pulung, saat ini dirasa tepat ketika Indonesia dilanda pandemi Covid-19, banyak lulusan SMA/sederajat yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena kehilangan tulang punggung keluarga.

“Semoga keberadaan Udinus di Kediri melalui Beasiswa Masa Depan 2022 Yatim Merdeka dapat bermanfaat dan memberi motivasi masyarakat Kota Kediri untuk terus melanjutkan pendidikan," jelasnya.

Pendaftaran administrasi beasiswa dibuka 5 - 24 Agustus 2022, seleksi administrasi akan dilakukan pada 25-26 Agustus 2022 dan mereka yang berhak mendapatkan Beasiswa Masa Depan 2022 Yatim Merdeka akan diumumkan pada 27 Agustus 2022.

Peserta bisa mendaftar mandiri melalui website beasiswamasadepan.kedirikota.go.id/pendaftaran, atau bisa menyerahkan dokumen administrasi ke salah satu lembaga yang tergabung dalam Si Jamal. *****