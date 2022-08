PENS Surabaya Raih Juara Umum Kompetisi Informatika Nasional Tahun 2022

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) sukses mempertahankan gelar Juara Umum pada ajang Kompetisi Mahasiswa Bidang Informatika Politeknik Nasional (KMIPN) IV tahun 2022 di Politeknik Negeri Batam, Rabu malam (3/8/2022).

Dari 9 tim yang dikirim untuk berlaga PENS berhasil menyabet berbagai penghargaan, di antaranya juara 1 pada divisi Cipta Inovasi, juara 1 pada divisi Pengembangan Aplikasi Permainan (PAP) dan Juara 1 pada kategori E-Goverment.

Tidak hanya itu, dari kategori bidang Keamanan Siber dan Internet of Things (IoT) masing-masing berhasil menyumbangkan predikat Best Write Up dan Best System.

Kepala Unit Kesekretariatan Humas PENS dan Dosen Pembina, Artiarini Kusuma Nurindiyani menjelaskan dari tahun 2019 di KMIPM pertama PENS berhasil merebut piala bergilir ini.

"Alhamdulillah sampai tahun ini PENS berhasil mempertahankannya (Juara Umum). Setiap divisi melakukan banyak latihan dan juga perbaikan hingga menjadi pemenang," ujar Artiarini kepada SURYA.co.id, Kamis (4/8/2022).

KMIPN merupakan salah satu ajang bergengsi Politeknik se-Indonesia di bidang Informatika dengan tahun ini mengusung tema 'Indonesia Makin Cakap Informatika'.

Pelaksanaan ajang kompetisi yang diikuti oleh 628 tim dari seluruh kategori ini memiliki perbedaan dari tahun sebelumnya, yakni KMIPN menjadi bagian dari serangkaian acara Pagelaran Vokasi.

Pada kategori yang dilombakan terdiri dari Hackathon, Keamanan Siber, E-Government, Perencanaan Bisnis di Bidang TIK, Animasi, IoT, Cipta Inovasi di bidang TIK, serta PAP.

"Semoga kami dapat mempertahakan semangat untuk menjalani kompetensi perlombaan di segala bidang dan semangat meraih juara. Sesuai dengan moto kampus kita yakni Kampus Tradisi Juara," harapnya.