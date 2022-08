LIGA INGGRIS - Chelsea Dapat HERE WE GO Marc Cucurella, Brighton Malah Tepis Isu Transfer, Ada Apa?

SURYA.co.id, - Chelsea sempat dapatkan Here We Go dari Fabrizio Romano soal transfer Marc Cucurella, Brighton and Holve Albion malah tepis kesepakatan, ada apa?

Pendukung Chelsea sudah kegirangan dengan Here We Go yang diucapkan oleh jurnalis kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano.

Pasalnya, The Blues dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Brighton and Holve Albion terkait transfer Marc Cucurella.

Romano juga menjelaskan bahwa The Blues membayar 50 juta pounds (sekitar Rp904 miliar) kepada Brighton & Hove Albion untuk memboyong bek kiri berusia 24 tahun tersebut.

Brighton dan Chelsea juga dikabarkan tengah menjalin relasi dalam kesepakatan lain yang melibatkan bek jebolan akademi Chelsea, Levi Colwill.

Bek Spanyol, Marc Cucurella (Marc Cucurella)

Tetapi transfer dari Colwill merupakan kesepakatan transfer lain.

Belum dapat sejam dari Here We Go yang diungkapkan oleh Fabrizio Romano, Brighton malah menyebut tak ada kesepakatan yang terjadi terkait transfer Marc Cucurella.

"Bertentangan dengan laporan yang tidak akurat dari berbagai media malam ini, tidak ada kesepakatan yang dicapai dengan klub mana pun untuk menjual Marc Cucurella," demikian pernyataan resmi yang dikutip BolaSport.com dari Twitter resmi Brighton & Hove Albion.

Tepisan dari Brighton and Holve Albion ini bisa jadi tamparan keras bagi pihak Chelsea.

Namun, ada satu hal yang mensinyalir alasan Brighton untuk menepis kabar transfer tersebut.