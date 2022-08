Jadwal Liga Inggris, MU vs Brigton, Live Vidio Minggu, Erik Ten Haag Tinggalkan Ronaldo

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris pekan pertama, Sabtu - Minggu, 6 - 7 Agustus 2022.

Semua pertandinga Liga Inggris 2022 - 2023 disiarkan Live Streaming Vidio.com.

Lporan pertandingan detik per detik bisa diikuti di Livescore.com

Khusus SCTV, akan menyiarkan dua pertandingan pilihan setiap pekan.

Siaran Liga Inggris pekan perdana di SCTV:

SABTU 6 Agustus - pukul 23:30 : Everton vs Chelsea

MINGGU 7 Agustus - pukul 22:30 - West Ham United vs Manchester City

Jadwal Liga Inggris, MU vs Brigton di pekan perdana. Bek termahal rekrutan MU dari Ajax, Lisandro Martinez akan menjalani debut. (instagram: lisandromartinezzz)

Ulasan MU vs Brighton

Manchester United (MU) akan menjalani laga perdana di kandang, Old Trafford menjamu Brighton and Hove Albion di Old Trafford, Minggu (7/8/2022) pukul 20.00 WIB.

Ini menjadi debut bagi pelatih anyar MU, Erik Ten Hag plus dua pemain anyarnya, Christian Eriksen dan Lisandro Martinez.

Sementara striker terbaik MU yang mencara tim untuk pindah, Cristiano Ronaldo akan ditinggalkan dalam susunan line-up Erik Ten Haag.

Cristiano Ronaldo dalam laga pramusim MU vs Rayo Vallecano. Ronaldo uring-uringan setelah ditarik di babak kedua. Ronaldo ngeloyor pergi meninggalkan Old Trafford saat timnya masih bertanding. Bikin Erik ten Hag marah.

Dikutip BolaSport.com dari Manchester Evening News, kehadiran Cristiano Ronaldo dalam laga tersebut amat diragukan.

Hal ini bukan cuma lantaran rumor soal kepergian sang megabintang yang belum juga diketahui solusinya.

Kalaupun bertahan, Cristiano Ronaldo dinilai tak akan mampu mencapai level kebugaran sesuai standar pelatih Erik ten Hag.