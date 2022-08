Terbaik dalam Implementasi SDG's dan ESG, PJB Raih Dua Penghargaan ICSR Award V 2022

SURYA.CO.ID, SURABAYA - PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) meraih dua penghargaan dalam Indonesia Corporate Social Responsibility Award - V tahun 2022 (ICSRA V 2022) yang diterima langsung Direktur SDM dan Administrasi PJB Karyawan Aji, serta Sekretaris Perusahaan PJB Zubaidah, di Jakarta.

Kedua penghargaan tersebut adalah The Best SDG's Program Implementation - 2022 Responsible Consumption and Production dengan score 92,00 (Platinum Award) dan 1st The Best Company for Environmental Social Governance (ESG) dengan score 95,24 ( Platinum Award).

PJB mendapatkan anugerah penghargaan ini atas konsistensinya dalam melaksanakan program-program CSR yang berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ( SDG's) dan ESG yang memberi manfaat bagi penerimanya, baik itu konsumen, pemasok, karyawan, masyarakat, maupun lingkungan di unit pembangkit yang dikelolanya.

Penghargaan ini diadakan oleh Economic Review bekerjasama dengan beberapa lembaga dengan arahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam melakukan penilaian calon penerima penghargaan.

Direktur SDM dan Administrasi PJB, Karyawan Aji mengaku bersyukur atas prestasi yang didapat.

"Pencapaian prestasi ini menjadi bukti bahwa PJB berkomitmen menjalankan CSR sesuai ISO 26000 serta menunjukkan bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan serta kepedulian yang tinggi," kata Karyawan, Rabu (3/8/2022).

Para juri menilai PJB memiliki program CSR yang mampu mengelola risiko dan dampak (negatif dan positif) terhadap perusahaan, bermanfaat dalam jangka panjang bagi penerima, dan berkontribusi bagi pencapaian SDGs di Indonesia.

Ketua Dewan Juri ICSRA V 2022, Irlisa Rachmadiana mengatakan, terdapat lima aspek penilaian yaitu Analisa Data Annual Report dan Sustainability Report, Website, Company Profile, Data Publik; dan Interview untuk mengukur tingkatan CSR yang dilaksanakan perusahaan.

"Level tertinggi apabila program berdampak penerima manfaat mampu mandiri secara ekonomi dan sosial," kata Irlisa.

Program unggulan PJB dalam penjurian tersebut diantaranya: Program Dewi Harmony, Organic Integrated System, Daun Sustainable Village, Bank Sampah, Program Rumah Jahit, PJB Class serta program Co-firing.