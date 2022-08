Tampilkan 200 Keris dalam Pameran Akbar di Kediri Raya, Wali Kota Kediri Pamerkan Keris Koleksinya

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Para penggemar keris dan senjata kuno bisa mendapat kesempatan melihat koleksi keris Nusantara, saat Pagelaran Keris dan Bursa yang berskala Nasional di Kota Kediri, pada 5-7 Agustus 2022. Pameran keris itu diselenggarakan Paguyuban Keris Panji Joyoboyo bersama Paguyuban Keris se-Kediri Raya dan Pemkot Kediri.

Kegiatan ini mengambil tema Kediri Raya Nyawiji, yang berarti Kediri Raya Bersatu (Kediri Kota/Kabupaten, Blitar Kota/Kabupaten, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk dan Jombang), dan digelar di Kediri Town Square ( Ketos) Jalan Hasanudin, Kota Kediri.

Imam Mubarok, panitia pelaksana menjelaskan, pagelaran keris dan bursa ini dalam rangka Hari Jadi Kota Kediri ke-1.143 tahun 2022. Pameran ini melibatkan 9 paguyuban di Kediri Raya yang tergabung dalam Senapati Nusantara.

Panji Nusantara terdiri dari Panji Joyoboyo Kediri, Panji Blitar , Panji Patria Blitar, Paguyuban Baru Klinting Tulungagung, Paguyuban Bhineka Tunggal Ika Tulungagung , Paguyuban Panji Patrem Trenggalek, Paguyuban Pataji Ngadiboyo Nganjuk dan Paguyuban Satrio Pinayungan Jombang.

"Bersatunya Paguyuban se-Kediri Raya ini dalam rangka menguatkan akar kebudayaan di Kediri Raya yang pernah masyhur di masa Kerajaan Kadiri dan puncaknya di era Prabu Jayabaya," jelasnya, Rabu (3/8/2022).

Selain itu pameran ini sekaligus menyambut hadirnya Bandara Internasional di Kediri yang akan beroperasi pada Oktober 2023 dan kampanye melawan rokok ilegal.

Pagelaran Keris dan bursa dengan Tema Kediri Raya Nyawiji ini juga akan menampilkan keris dari berbagai masa hingga periode Kamardikan. Sedikitnya 200 keris yang akan ditampilkan. Termasuk koleksi keris koleksi Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar dan tokoh penting lainnya.

Diungkapkan, yang tidak kalah penting dalam pagelaran ini, juga sekaligus tindak lanjut pengakuan Unesco bahwa keris adalah a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity (karya agung lisan tak benda barisan kemanusiaan) pada 25 November 2005 .

Sebelumnya dalam rapat koordinasi dengan Kemendikbud dan UNESCO di Jakarta pada 28 Mei 2018, Litbang Senapati Nusantara mengusulkan kepada Presiden agar 25 November ditetapkan sebagai Hari Keris Nasional. ****