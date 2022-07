Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti Sebut Warga Eks Dolly Rindukan Even dan Sentra Keramaian

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Persis di samping lokasi eks Wisma Barbara Dolly, ada sentra Pasar Burung dan Batu Akik Dolly.

Namun aset yang sudah lama dibangun itu kini sepi.

Sejumlah stan dan kios tutup.

Hanya ada satu kios untuk warung kopi (warkop) yang buka di sentra pasar burung tersebut.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti memberi perhatian khusus akan pemanfaatan aset ini agar dioptimalkan.

"Even memang harus rutin digelar di Dolly, selain kegiatan yang lain. Pusatkan saja kegiatan apa pun di sini," kata Reni.

Dia menyinggung bahwa di kawasan Putat Jaya masih banyak warga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Untuk bisa memantau dengan maksimal, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus memiliki data warga di eks Dolly by name by address.

Hal itu untuk mendata warga yang dulu memiliki pendapatan tapi kini mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mendapatkan kehidupan yang layak.