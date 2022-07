TXT Sukses Guncang Panggung Lollapalooza Hari Ketiga, J-Hope & Jimin Mojok Nonton Perform Sang Adik

SURYA.CO.ID - Grup asuhan Bighit Entertainment, Tomorrow X Together alias TXT sukses mengguncang panggung festival musik Lollapalooza hari ketiga yang digelar, Sabtu (30/7/2022) waktu Chicago.

Untuk diketahui, festival musik Lollapalooza digelar selama empat hari sejak 28 hingga 31 Juli 2022.

Pada hari ketiga, festival musik Lollapalooza turut menghadirkan TXT sebagai pengisi acara.

Ini menjadikan TXT sebagai grup KPop pertama yang tampil di panggung festival musik Lollapalooza.

Dalam gelaran itu, TXT menampilkan sebanyak delapan hits andalan mereka di antaranya, "Good Boy Gone Bad", Anti-Rimantic", "Valley of LIes (ft. Iann Dior)", "Forst", "Magic", Thursday's Child Has Far To Go", “LO$ER=LO♡ER”, dan “0X1=LOVESONG (I Know I Love You) (ft. Seori)”.

Selain TXT, J-Hope BTS juga dijadwalkan tampil dan masuk dalam jajaran line up festival musik Lollapalooza pada 31 Juli 2022 waktu Chicago.

Dalam festival musik Lollapalooza Chicago, J-Hope akan menampilkan 16 hingga 17 lagu selama satu jam penampilan.

Melansir Kompas.com, bocoran itu disampaikan J-Hope saat menjadi bintang tamu dalam tayangan Youtube IU beberapa waktu lalu.

"Saya tampil 1 jam dan membawakan sekitar 16 sampai 17 lagu," kata J-Hope di konten IU's Pallete di kanal YouTube IU Official.

J-Hope berpendapat festival musik sebesar Lollapalooza sebagai sebuah tantangan. Sebuah langkah maju untuk "keluar dari kotak" serta menjadi artis solo yang serba bisa dan berpengalaman.