Lirik Sholawat

Lirik Syair Khotmil Qur'an Arab, Latin dan Terjemahan 'Allahummar Hamna Bil Quran'

Berikut lirik syair Khotmil Qur'an lengkap tulisan Arab, latin dan terjemahan.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Syair Khotmil Qur'an Arab, Latin dan Terjemahan 'Allahummar Hamna Bil Quran'
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Ilustrasi - Lirik Syair Khotmil Qur'an, Allahummarhamna Bil Quran 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik syair Khotmil Qur'an lengkap tulisan Arab, latin dan terjemahan.

Secara bahasa, Khotmil Qur'an artinya tamat Al Qur'an atau selesai membaca Al Qur'an dari awal sampai akhir.

Syair Khotmil Qur'an, biasa dibaca terakhir pada saat majelis-majelis Al Qur'an.

Khotmil Qur'an

اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالقُرْءَانِ
Allahummar hamna bil Quran

وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمَةً
waj’alhu lana imaamau wa nuurau wa hudaw wa rahmah

اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نَسِينَا
Allahumma dzakkirna minhu maa nasiina

وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا
Wa ’allimna minhumaa jahiilna

وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ ءَانَآءَ الَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ
Warzuqna tilaawatahu aana al laili wa athrofan nahar

وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ
waj’alhu lana hujjatal yaaa rabbal ‘alamiin...

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Lirik Sholawat
Allahummarhamna Bil Quran
Khotmil Quran
Khotmil Quran lirik

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