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Lirik Syair Khotmil Qur'an Arab, Latin dan Terjemahan 'Allahummar Hamna Bil Quran'
Berikut lirik syair Khotmil Qur'an lengkap tulisan Arab, latin dan terjemahan.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Berikut lirik syair Khotmil Qur'an lengkap tulisan Arab, latin dan terjemahan.
Secara bahasa, Khotmil Qur'an artinya tamat Al Qur'an atau selesai membaca Al Qur'an dari awal sampai akhir.
Syair Khotmil Qur'an, biasa dibaca terakhir pada saat majelis-majelis Al Qur'an.
Khotmil Qur'an
اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالقُرْءَانِ
Allahummar hamna bil Quran
وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمَةً
waj’alhu lana imaamau wa nuurau wa hudaw wa rahmah
اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُ مَا نَسِينَا
Allahumma dzakkirna minhu maa nasiina
وَعَلِّمْنَا مِنْهُ مَا جَهِلْنَا
Wa ’allimna minhumaa jahiilna
وَارْزُقْنَا تِلَاوَتَهُ ءَانَآءَ الَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ
Warzuqna tilaawatahu aana al laili wa athrofan nahar
وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ
waj’alhu lana hujjatal yaaa rabbal ‘alamiin...
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