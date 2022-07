Tanggal Wajib Militer Kang Tae Oh Extraordinary Attorney Woo Dirilis, Fans Pacar Pengacara Woo Sedih

Tanggal wajib militer Kang Tae Oh, pemeran dalam drama Korea Extraordinary Attorney Woo sudah dirilis agensi, Man of Creation.

SURYA.CO.ID - Tanggal wajib militer Kang Tae Oh, pemeran dalam drama Korea "Extraordinary Attorney Woo" sudah dirilis agensi, Man of Creation.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kang Tae Oh yang tahun ini menginjak usia 30 tahun, harus menjalani wajib militernya.

Setelah penggemar menebak kapan Kang Tae Oh akan berangkat, perwakilan agensi mengumumkan bahwa sang artis akan berangkat wajib militer pada Agustus 2022 mendatang.

"Kang Tae Oh harus mendaftar pada akhir tahun ini. Dia belum menerima surat panggilan, jadi dia menunggunya," ungkap agensi kepada media seperti dilansir dari Allkpop, Jumat (29/7/2022).

Melansir Kompas.com, Man of Creation juga menambahkan, Kang Tae Oh kemungkinan akan mendaftar sebagai tentara aktif.

"Memang benar bahwa Kang Tae Oh awalnya ingin mendaftar untuk UDT atau marinir," ungkap agensi.

Namun, unit khusus seperti UDT atau marinir mengharuskan pelamar untuk menjalani ujian tertentu.

Karena itu, Kang Tae Oh kemungkinan akan mendaftar sebagai tentara tugas aktif reguler untuk memulai layanan wajibnya.

Bintang drama Extraordinary Attorney Woo ini direncanakan akan memulai wajib militernya pada awal Agustus atau lebih lambat pada bulan September 2022.

Sebagai informasi, Kang Tae Oh memulai kariernya lewat serial televisi Save Wang Jo Hyeon dan web series After School: Lucky or Not pada 2013.