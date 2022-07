Pasokan Sudah Mencukupi, Harga Cabai dan Bawang Merah d Kota Kediri Mulai Turun

SURYA.CO.ID, KOTA KEDIRI - Harga sejumlah komoditas pangan di sejumlah pasar di Kota Kediri mulai menunjukkan stabilitas setelah mengalami penurunan belakangan ini. Hal ini diketahui dari pemantauan yang dilakukan petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Kediri di Pasar Setono Betek dan Pasar Grosir Ngronggo, Kamis (28/7/2022).

Dari hasil pemantauan petugas, rata-rata harga komoditas cenderung mengalami penurunan sejak awal Juli 2022. Termasuk harga aneka jenis cabai dan bawang merah.

Kepala DKPP Kota Kediri, Mohamad Ridwan menjelaskan, pemantauan harga komoditas merupakan kegiatan guna menjalin komunikasi efektif dengan menyajikan data dan informasi kepada masyarakat dan pengambil kebijakan.

“Inspeksi kita lakukan di pasar-pasar, tujuannya untuk menjaga ekspektasi dan keyakinan masyarakat terhadap ketersediaan dan harga komoditas pangan di Kota Kediri,” jelas Ridwan.

Hasil pemantauan DKPP, harga bawang merah menyentuh Rp 35.000 per KG, bawang putih bonggol Rp 19.000 per KG, dan bawang putih cutting Rp 24.000 per KG.

Dan yang menjadi perhatian adalah segala jenis cabai yang beberapa waktu lalu 'meroket'. Ditemukan, harga cabai rawit sudah turun menjadi Rp 55.000 per KG, cabai merah keriting Rp 60.000 per KG, cabai merah besar Rp 70.000 per KG, cabai hijau besar Rp 70.000 per KG.

Sedangkan harga tomat Rp 8.000 per KG, telur ayam ras Rp 24.000 per KG, telur ayam kampung Rp 2.500 per butir, daging ayam ras Rp 35.000 per KG, daging ayam kampung Rp 68.000 per KG, daging sapi Rp 100.000 per KG, dan daging kambing Rp 130.000 per KG.

Sedangkan untuk beberapa bahan pokok juga mencapai harga rasional, seperti beras murah Rp 9.000 per KG, beras medium Rp 10.500 per KG, beras premium Rp 11.000 per KG. Kemudian jagung pipilan kering Rp 7.000 per KG, kentang Rp 14.000 per KG, kacang hijau Rp 16.000 per KG, kacang tanah Rp 28.000 per KG.

Kacang kedelai yang selama ini menambah beban para perajin tempe tahu, masih di kisaran Rp 13.500 per KG, lalu terigu curah Rp 10.500 per KG, gula lokal Rp 13.000 per KG, serta minyak kemasan sederhana Rp 16.000 per liter.

Sedangkan pasokan beras terpantau untuk beras medium sebanyak 3.030 KG dan beras premium 4.155 KG. Begitu pula pasokan harian aneka cabai dan bawang sudah mencukupi.

Seperti di Pasar Grosir Ngronggo, pasokan cabai rawit merah mencapai 3,8 ton; cabai merah keriting 1,7 ton; bawang merah 20 ton; serta bawang putih bonggol 20 ton.

Pemantauan itu melibatkan petugas pencacah (enumerator) dan diharapkan agar stabilitas harga pangan di Kota Kediri tetap terjaga dan terjangkau masyarakat. *****