New Calya 2022 Siap Mengaspal di Surabaya, Harga Mulai Rp 170 Jutaan

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Toyota-Astra Motor (TAM) terus agresif mengenalkan seri-seri baru dari produk MPV-nya di tahun 2022 ini.

Setelah All New Avanza, New Rush dan New Kijang Innova, TAM kembali mengenalkan seri terbaru New Calya 2022, melalui jaringan dealer Auto2000.

Di Surabaya, kehadiran New Calya dikenalkan di Auto2000 HR Muhammad, Kamis (28/7/2022).

Herry Deswanto Tedjo, Senior Area Business Manager Auto2000 Surabaya, mengatakan, saat ini market kendaraan di Jawa Timur telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

"Di tahun 2022 ini market mobil di Jatim naik menjadi 8.320 unit per bulan. Untuk Toyota juga naik menjadi 2.826 unit per bulan dibanding tahun 2021 lalu," kata Herry.

Karena itu pihaknya melihat potensi yang bagus untuk pasar mobil di Jatim pada tahun 2022 ini, termasuk untuk segmen mobil MPV Entry.

Herry juga menyebutkan pasar MPV Entry level seperti New Calya tahun 2021 mencapai 544 unit per bulan.

Sedangkan di tahun 2022 ini, naik menjadi 598 unit per bulan.

Maka dari itu, kehadiran seri New Calya ini, optimis akan mendapat respon yang positif dari pasar.