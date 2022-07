Dongkrak Pendapatan UMKM, Hi Market Digelar Kembali 12-14 Agustus 2022 di Galaxy Mall Surabaya

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Tren Pop Up Market di mall kerap menjadi ajang UMKM untuk dikenal masyarakat secara luas.

Hi Market menjadi salah satu pop up market yang kerap menarik perhatian pengunjung mall sejak tahun 2015.

Dengan besarnya antusias masyarakat, Hi Market kembali mengadakan acara pada tanggal 12-14 Agustus 2022 mendatang di Galaxy Mall Surabaya.

Felany, Owner Hi Market mengungkapkan acara kali ini mengusung tema 'Hi Paradiso'.

Dengan acara-acara yang dibawakan mulai dari Kids Performance, Live Music, Singing Performance, Talent Performance, dan masih banyak lainnya.

Hi Market juga menggandeng komunitas, influencer, blogger dan selebgram lainnya sebagai penunjang acara tersebut.

“Dengan diadakan nya pameran pada tanggal 12-14 Agustus mendatang, saya dengan tim berharap dapat membantu proses pemulihan ekonomi kepada UMKM yang terdampak pandemic Covid-19 lalu,"ucapnya.

Setiap event, lanjutnya, Hi Market diikuti ratusan tenant dan mampu menghadirkan lebih dari 50.000 pengunjung setiap acara.

"Untuk itu Hi Market terus mengembangkan pop up market nya dengan merambah ke bidang Entertainment. Ini merupakan salah satu Visi Hi Market untuk dapat menjadi One Stop Entertainment di mana masyarakat dapat menikmati hiburan, seminar, maupun pelatihan sekaligus dengan menikmati kuliner yang ada," pungkasnya.