Lirik Sholawat

LIRIK SHOLAWAT FATIH, Lengkap Tulisan Arab-Latin dan Terjemahan Serta Manfaatnya

Simak Lirik Sholawat Fatih berikut ini, lengkap tulisan arab-latin dan terjemahan, serta manfaat jika dibaca rutin. 

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi
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Surya.co.id
Sholawat Fatih Lengkap Arab, latin dan terjemahan disertai manfaat jika dibaca rutin 

SURYA.CO.ID - Simak Lirik Sholawat Fatih berikut ini, lengkap tulisan arab-latin dan terjemahan, serta manfaat jika dibaca rutin. 

Untuk diketahui, Sholawat Fatih disusun oleh Al Arif Al Kabir Sayyid Muhammad Al Bakri.

Sholawat ini bermanfaat untuk membuka pintu (arsy)

Berikut bacaaan sholawatnya. 

Bacaan Sholawat Fatih

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالنَّاصِرِ الحَقَّ بِالحَقِّ وَالهَادِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اَلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ العَظِيْمِ

Latin

Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alā sayyidinā Muhammadinil Fātihi limā ughliqa, wal khātimi limā sabaqa, wan nāshiril haqqā bil haqqi, wal hādī ilā shirātin mustaqīm (ada yang baca 'shirātikal mustaqīm'). Shallallāhu ‘alayhi, wa ‘alā ālihī, wa ashhābihī haqqa qadrihī wa miqdārihil ‘azhīm.

Arab - Latin

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ
Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alā sayyidinā Muhammadinil Fātihi limā ughliqa

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