Lirik Sholawat
LIRIK SHOLAWAT FATIH, Lengkap Tulisan Arab-Latin dan Terjemahan Serta Manfaatnya
Simak Lirik Sholawat Fatih berikut ini, lengkap tulisan arab-latin dan terjemahan, serta manfaat jika dibaca rutin.
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID - Simak Lirik Sholawat Fatih berikut ini, lengkap tulisan arab-latin dan terjemahan, serta manfaat jika dibaca rutin.
Untuk diketahui, Sholawat Fatih disusun oleh Al Arif Al Kabir Sayyid Muhammad Al Bakri.
Sholawat ini bermanfaat untuk membuka pintu (arsy)
Berikut bacaaan sholawatnya.
Bacaan Sholawat Fatih
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَالنَّاصِرِ الحَقَّ بِالحَقِّ وَالهَادِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اَلِهِ وَأَصْحَابِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمِقْدَارِهِ العَظِيْمِ
Latin
Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alā sayyidinā Muhammadinil Fātihi limā ughliqa, wal khātimi limā sabaqa, wan nāshiril haqqā bil haqqi, wal hādī ilā shirātin mustaqīm (ada yang baca 'shirātikal mustaqīm'). Shallallāhu ‘alayhi, wa ‘alā ālihī, wa ashhābihī haqqa qadrihī wa miqdārihil ‘azhīm.
Arab - Latin
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ
Allāhumma shalli wa sallim wa bārik ‘alā sayyidinā Muhammadinil Fātihi limā ughliqa
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