Sambut Hari Anak, Hotel Grand Darmo Suite Surabaya Ajarkan Hospitality Life bagi Siswa Kurang Mampu

Berita Surabaya

SURA.co.id | SURABAYA - Menyambut Hari Anak Nasional yang diperingati di Indonesia pada 23 Juli tiap tahun, Grand Darmo Suite Surabaya berbagi kebahagiaan bersama anak-anak dari Paud dan TK Untuk Indonesia, Senin (25/7/2022).

Kegiatan kali ini dibuat dalam bentuk konsep House Tour, dengan tema Get To Know Hospitality Life.

Acara tersebut merupakan salah satu bentuk CSR dari Grand Darmo Suite Hotel, yang nantinya akan diisi dengan mengenalkan berbagai fasilitas hotel.

PR and Marcom Executive, Avinanda Maria, berharap, dengan adanya ini anak-anak dapat lebih mengetahui dan mengenal dunia hospitality itu sendiri.

Menurutnya, Paud dan TK Untuk Indonesia sendiri merupakan sekolah gratis yang diperuntukan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu di kawasan Surabaya.

"Kunjungan mereka kali ini akan menjadi kunjungan pertama anak-anak TK Untuk Indonesia ke Hotel. Semoga dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru," tuturnya.

Untuk kegiatan awal, lanjut dia, akan dilakukan perkenalan dengan tim dari Grand Darmo Suite.

Lalu dilanjutkan dengan kegiatan House Tour.

Tak berhenti disitu saja, nantinya setelah house tour akan dilanjutkan juga dengan acara mini cooking class untuk anak-anak yang akan langsung dipandu oleh Chef Excutive dari Grand Darmo Suite Surabaya, Chef Heru Atmadji.

"Dengan kegiatan ini dapat memberikan hal yang menyenangkan dan bermanfaat untuk anak-anak PAUD dan TK Untuk Indonesia khususnya pada hari anak," pungkasnya.