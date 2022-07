PSSI Jawa Timur Gulirkan Liga 3 pada September 2022 dan Ada Klub Baru

SURYA.co.id | SURABAYA - Jadwal bergulirnya kompetisi Liga 3 2022 Asprov PSSI Jawa Timur (Jatim) akhirnya terjawab. Kompetisi Liga 3 2022 Jatim dipastikan bergulir pada September 2022.

Deputi Sepak Bola PSSI Jatim, Arif Syaifuddin menerangkan, jadwal Liga 3 2022 sudah disetujui dan disepakati semua anggota PSSI Jatim.

Arif Syarifudin menjelaskan, jadwal tersebut dipilih karena PSSI Pusat telah mengumumkan akan memutar Liga 3 Nasional pada bulan November 2022.

"Rencananya Liga 3 akan diputar pada September 2022 karena kita juga harus menyiapkan semua aspek," sebut Arif Syarifudin dalam rilis dari Humas PSSI Jatim yang diterima Surya.co.id, Senin (25/7/2022).

Menurut Arif Syarifudin, saat ini PSSI Jatim tengah membuka pendaftaran klub. Tercatat ada kontestan baru maupun yang tercoret karena tidak mengikuti kompetisi dalam waktu dua tahun terakhir.

Adapun klub baru yang masuk Liga 3 Jatim yakni PSBR Blitar Raya yakni tim milik Askot PSSI Blitar.

"Kompetisi musim lalu diikuti 69 tim, kalau sekarang kami masih belum tahu karena masih membuka pendaftaran. Yang pasti estimasi diputarnya Liga 3 Jatim ada September 2022," terang Arif.

Terkait kesiapan teknis Alumnus Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu menegaskan, pihaknya masih akan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait. Sebab, format pertandingan sedang dibahas, apakah dua kali home turnamen atau home and away.

"Kita lihat kesiapan dan kelayakan stadion bila kompetisi digelar home and away, karena nantinya masing-masing klub harus punya atau memilih stadion yang layak. Kalau tidak home and away, bagaimana kalau home turnamen di mana saja stadion yang layak. Ini semua masih dievaluasi dan dikaji," tutup Arif Syaifuddin.

