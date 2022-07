PESAN Higor Vidal Jelang Persikabo vs Persebaya Surabaya, Disambut Rekan Setimnya

SURYA.co.id, - Higor Vidal tulis pesan jelang Persikabo vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2022, disambut rekan timnya hingga didoakan hattrick, Senin (25/7/2022).

Seperti diketahui, Persebaya Surabaya bakal memulai langkah di Liga 1 2022 malam ini.

Lawan pertama Persebaya adalah Persikabo 1973 di Stadion Pakansari, Bogor.

Jelang laga perdana, pemain asing anyar Persebaya Surabaya Higor Vidal kirim pesan.

Pesan tersebut diunggah oleh pemain asal Brazil tersebut di instagram pribadinya.

Higor Vidal saat pertandingan Persebaya vs PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (17/7/2022) (Instagram: Higor_Vidal)

"Today we start the new season, the new chapter, the new history!

Let’s do it guys, let’s go Persebaya!

Salam satu nyali!"

(Kita memulai musim baru hari ini, babak baru, sejarah baru. Ayo lakukan rek, Ayo Persebaya! Salam Satu Nyali!)

Pesan yang diunggah oleh Higor Vidal itu langsung disambut oleh rekan setimnya.