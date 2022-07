Wardah Ajak Anak Muda Surabaya Beri Manfaat untuk Lingkungan Melalui Gerakan Fesyen Berkelanjutan

SURYA.CO.ID|SURABAYA- Wardah mengajak anak muda di Surabaya agar bermanfaat bagi lingkungan melalui event Beauty Moves Youth Fest kalaborasi Woman Blitz di PTC Mall Surabaya, Minggu (24/7/2022).

Menekankan pada kecantikanmu dapat memberikan pengaruh dan manfaat kepada orang lain dan lingkungan, Wardah menggandeng komunitas lokal untuk membahas fesyen berkelanjutan.

Fesyen berkelanjutan dinilai dapat menjadi jawaban untuk membuat atau memilih pakaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, ekonomi, sosial pada proses daur hidup produk.

“Salah satu bentuk support Wardah kepada keberlangsungan fesyen di Surabaya yang lagi booming tentang thrifting. Sesuatu yang lama bisa jadi baru lagi. Kami ajak anak muda terutama yang seneng dengan fesyen dan upcycling,” kata Desti Putri Lestari selaku Demand Creation Officer Wardah Surabaya, Minggu (24/7/2022).

“Limbah fashion bisa lho jadi bentuk kreatifitas yang bisa jadi tas atau mungkin baju lagi,” tambah Desti.

Bertemakan “Fashion and Beauty in Suistanable Era”, Desty mengungkapkan Wardah akan road to London Fashion Wek pada September 2022.

Selain itu, Wardah juga memiliki campaign yang selaras dengan kebermanfaatan lingkungan yakni Green Beauty.

Para konsumen dapat menukarkan produk bekas atau sampah produk agar dikelola lebih baik serta hasilnya bisa didapatkan untuk kebermanfaatan yang lebih baik.

“Wardah lagi menggalakan Green Movement. Kami mengumpulkan barang-barang bekas produk apapun misalnya sunsreen untuk dikelola limbahnya oleh komunitas lokal yang sudah berkalaborasi dengan kami,” kata Desty.

Tak hanya itu, Wardah Moves Youth Festival juga dimeriahkan dengan kegiatan sharing upcycling bersama Wira Laga Bachtiar, tutorial berkain bersama Pemuda Berkain, fashion trunk show, beauty demo dan talkshow bersama Duta Lingkungan Hidup Jihan Brilian Sahira.

Desti menyampaikan acara ini sebagai pengenalan Wardah road to London Fashion Week. Nantinya, Wardah akan menggandeng fashion desainer dan make up artist Indonesia ke London Fashion Week.

“Kontribusinya kami meng-create make up model yang nanti akan run away di sana by Wardah. Kami ingin buktikan produk lokal bisa ke international,” jelas Desti.

Bahkan yang lebih menariknya, di acara tersebut para peserta bisa menukarkan kemasan skincare Wardah seperti sunscreen yang sudah tidak dipakai lagi. Maka akan mendapatkan free produk menarik dari Wardah.

“Kami mendukung lingkungan lebih green. Harapan besar untuk semua karena kami ingin membersamai lokal brand. Kita ingin mendukung anak muda terus berkarya dan memotivasi bahwa tunjukan karya dan kreatifitas,” tutup Desti.