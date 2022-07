Aji Santoso Percaya Silvio Junior Bisa Lebih Baik Lagi di Persebaya Surabaya, Ini Respon Bonek

Striker asing baru Persebaya Surabaya, Silvio Junior. Penampilan gemilang Silvio Junior saat laga Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta, membuat Aji Santoso semakin yakin.

SURYA.co.id - Penampilan gemilang Silvio Junior saat laga Persebaya Surabaya vs PSIM Yogyakarta, membuat Aji Santoso semakin yakin.

Aji yakin kalau Silvio bisa lebih baik lagi di Persebaya Surabaya.

Para Bonek pun ramai memberikan respon terkait optimisme Aji ini.

Hal tersebut tampak dalam unggahan instagram @persebayafans.27.

Sang admin berharap Silvio Junior bisa semakin gacor di Liga 1 nanti.

"Semoga di Liga satu nanti makin Gacorr!"

Unggahan inipun banjir respon dari Bonek lainnya.

"Sek pemanasan nak GBT Iku"

"keep spirit and always score goals"

"jalok tolong ngosek o y!"

Sebelumnya, Bonek juga beramai-ramai memberikan pujian untuk pemain asing Persebaya, Silvio Junior.