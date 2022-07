Nasabah Bank Mandiri Cabang Batu Raih BMW X1 Dari Program Undian Livin’ to the Max

Penyerahan hadiah satu unit mobil BMW seri XI, yang diraih nasabah Bank Mandiri Cabang Batu, Achmad Adi Prasetiyo (tiga dari kiri) lewat program undian Livin’ to the Max.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Nasabah Bank Mandiri Cabang Batu atas nama Achmad Adi Prasetiyo, berhasil meraih hadiah satu unit mobil dari undian program Livin’ to the Max yang digelar Bank Mandiri.

Saat mengambil hadiah mobil BMW seri XI di kantor Bank Mandiri Cabang Batu, Adi, sapaan Achmad Adi Prasetyo, terlihat sangat gembira.

Didampingi istri dan dua anaknya, Adi mengaku dirinya tidak ada firasat apapun.

"Hadiah ini menjadi rezeki yang tidak terduga. Saya sudah 10 tahun jadi nasabah Bank Mandiri," kata Adi, dalam rilis yang dikirimkan Bank Mandiri, Jumat (22/7/2022).

Diakui Adi, dirinya cukup sering menggunakan aplikasi Livin’ by Mandiri untuk transaksi keuangan secara digital.

"Selain kerja sebagai karyawan swasta, saya juga ada usaha. Sehingga tidak hanya bayar tagihan rutin bulanan, tapi kegiatan usaha saya juga transaksinya pakai Livin' ," ungkap Adi.

Pada kesempatan ini, Adi tidak lupa juga untuk mengajak baik nasabah Bank Mandiri maupun yang belum menjadi nasabah untuk segera download dan bertransaksi sebanyak-banyaknya menggunakan Livin’ by Mandiri karena sangat banyak kemudahaan dan fitur yang inovatif.

Regional CEO Bank Mandiri VIII/Jawa 3, Tri Nugroho mengatakan, financial super apps milik Bank Mandiri atau yang biasa disebut dengan Livin’ by Mandiri kembali memberikan kejutan untuk nasabah.

"Program Livin’ to the Max adalah sebuah program undian yang dipersembahkan special untuk nasabah yang aktif menggunakan aplikasi ini untuk kegiatan finansialnya secara digital," jelas Tri Nugroho.

Pada 23 Mei 2022 Bank Mandiri secara resmi mengenalkan fitur investasi di Livin’ by Mandiri.

Dengan fitur investasi ini, nasabah dapat melakukan pembelian, penjualan, dan pengalihan berbagai pilihan produk reksadana favorit, nasabah juga dapat memonitor portfolio dan melakukan simulasi investasi pada produk reksadana yang diminati. Untuk dapat menikmati fitur investasi di Livin’ by Mandiri, nasabah pengguna Livin’ hanya perlu mengupdate aplikasi ke versi yang terbaru yang tersedia di playstore maupun appstore.

Adapun, untuk menggunakan menu investasi, pengguna hanya perlu melakukan pendaftaran nasabah investor (SID) terlebih dahulu serta melakukan assessment atas profil risiko nasabah langsung melalui aplikasi Livin’.

Setelah registrasi ID investor berhasil, pengguna Livin’ dapat

langsung melakukan pembelian reksadana. Inovasi lainnya yang bisa digunakan Nasabah selain fitur investasi.

Saat ini Livin’ by Mandiri juga menghadirkan fitur yang mengintegrasikan layanan ekosistem digital favorit nasabah. Di mana nasabah akan bisa mengakses ekosistem digital yang sesuai dengan lifestyle masing-masing, seperti ticketing, online transportation, entertainment, dan lainnya secara langsung di satu aplikasi.