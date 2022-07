PUJIAN BONEK untuk Silvio Junior Setelah Bobol Gawang PSIM dan Bikin Persebaya Surabaya Menang

SURYA.co.id - Para fans Persebaya Surabaya atau Bonek beramai-ramai memberikan pujian untuk pemain asing Persebaya, Silvio Junior.

Penyebabnya tak lain adalah aksinya berhasil menjebol gawang PSIM Yogyakarta dan membawa Persebaya menang.

Momen Silvio Junior mencetak gol diunggah di instagram @officialpersebaya.

"First Goal in GBT and more to come

KAMI HAUS GOL KAMU!!

Salam satu nyali!" tulis @officialpersebaya dalam caption unggahan tersebut.

Di kolom komentar, tampak Silvio ikut memberikan komen dalam unggahan ini.

"Come on green force, WANI" tulisnya.

Komentar inipun banjir pujian dari Bonek.

"keep fighting bro"