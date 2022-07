Penjualan Daihatsu All New Terios Naik 5 Persen Berkat Fitur dan Keandalannya

Daihatsu All New Terios dengan salah satu konsumennya dari Siak, Riau, di mana penjualan di kawasan Sumatera memberi kontribusi paling besar secara nasional karena kehandalan fitur-fitur yang dihadirkan Daihatsu di seri ini.

SURYA.CO.ID, SURABAYA – Penjualan mobil Sport Utility Vehicle (SUV) Daihatsu All New Terios terus mengalami peningkatan.

Sepanjang semester I tahun 2022, penjualan ritel Daihatsu All New Terios sudah mencapai 10.268 unit.

Naik 5 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 9.800 unit.

"All New Terios meraih pangsa pasar 14,2 persen dan menempati posisi kedua segmen SUV Medium terlaris di Indonesia, di bawah saudara kembarnya Toyota Rush," kata Hendrayadi Lastiyoso, Marketing & Customer Relations Division Head PT Astra International Daihatsu Sales Operation (AI-DSO), Rabu (20/7/2022).

Hendrayadi menilai, fitur yang disematkan pada model Daihatsu Terios terbaru yang diluncurkan pada akhir 2021 lalu, sudah dilengkapi idle stop system (IDS).

"Dengan adanya figur eco idle ini, maka mesin dapat mati secara otomatis ketika kendaraan dalam kondisi berhenti, tujuannya menghemat bahan bakar," jelas Hendrayadi.

Dengan harga terjangkau serta adanya fitur-fitur unggulan, membuat Daihatsu Terios banyak menjadi pilihan orang.

Hal itu membuat Hendrayadi optimistis hingga akhir tahun, penjualan All New Terios akan terus meningkat.

Kepala Wilayah Sumatera PT AI-DSO Edy Susanto, menambahkan, pihaknya optimistis penjualan All New Terios akan terus meningkat, mengingat membaiknya perekonomian pascapandemi dan harga komoditas pertambangan dan perkebunan yang tinggi.

"Penjualan All New Terios di Sumatera adalah kontributor terbesar penjualan Terios secara nasional yakni sekitar 31 persen," kata Edy.

Pangsa pasar All New Terios di Sumatera sepanjang semester 1 2022 sudah mencapai 24 persen, jauh di atas pangsa pasar Terios secara nasional. Bahkan, dalam dua bulan terakhir, yakni Mei dan Juni, posisi pangsa pasar menembus 28 persen.