Santika Indonesia Hotels & Resorts Regional Jawa Timur Gelar Gathering 'Kerja Karya Nyata'

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Untuk menjalin silahturahmi dengan instansi yang sudah memberikan support di seluruh unit Santika Hotel di Jawa Timur, Santika Indonesia Hotels & Resorts Regional Jawa Timur menggelar acara yang bertajuk 'Kerja Karya Nyata' pada 18 Juli 2022.

Acara ini dilaksanakan oleh jaringan unit hotel dib awah naungan Santika Indonesia Hotels & Resorts yang terdiri dari 13 Unit hotel mulai dari Kampi Hotel Tunjungan - Surabaya, Hotel Santika Banyuwangi, Hotel Santika Jemursari - Surabaya, Hotel Santika Pandegiling - Surabaya, Hotel Santika Gresik, Hotel Santika Premiere Malang, Hotel Santika Premiere Gubeng – Surabaya, Amaris Hotel Darmo - Surabaya, Amaris Hotel Embong Malang - Surabaya, Amaris Hotel Margorejo - Surabaya, Amaris Hotel Madiun, Amaris Hotel Malang, dan Amaris Hotel Ponorogo.

Selain itu, sejumlah BUMN, pemerintahan dan masih banyak pihak lagi yang datang menghadiri acara tersebut.

Tema yang diangkat pada event ini adalah 'Kerja Karya Nyata' dengan tujuan agar Santika Indonesia Hotels & Resorts tetap dapat memberikan pelayanan yang nyata dan terbaik bagi instansi yang selalu mendukung dan memilih jaringan unit hotel Santika Indonesia Hotels & Resorts unit hotel di Jawa Timur sebagai akomodasi pilihan utama perjalanan bisnis perusahaan mereka.

Keseluruhan acara dimeriahkan dengan menampilkan tarian khas Banyuwangi dari Goong Prada Entertainment sebagai tarian pembuka, Fame Music Entertainment dengan lagu-lagu yang membuat suasana semakin hangat, dan dipandu oleh MC Monika Mentul yang selalu mencairkan suasana menjadi sangat menarik dan penuh dengan canda tawa. Tidak lupa puluhan voucher dari seluruh unit Santika Hotel Regional Jawa Timur dan puluhan doorprise menarik dengan hadiah utama berupa 2 unit sepeda lipat dan 2 unit TV 32”.

Zainuddin selaku General Manager Kampi Hotel Tunjungan - Surabaya dan juga selaku ketua acara Corporate Gathering kali ini mengatakan bahwa acara ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena dibuat lebih santai dan ada both table top agar seluruh tamu undangan dapat mengetahui dan mengenal lebih dekat dengan Person in Charge di unit-unit Santika Hotel dan Amaris Hotel yang terdapat di Jawa Timur.

"Sebagai the biggest local hospitality management, Santika Indonesia Hotels & Resorts menjadi satu-satunya local brand hotel yang tersebar diseluruh kota-kota di Indonesia dan sampai saat ini kami terus mengembangkan brand-brand kami yang paling dekat adanya Santika Hotel Gunung Kidul," tambah L Sudarsana, General Manager Corporate Business & Sales Marketing Santika Hotels & Resorts saat pembukaan acara dimulai.

Santika Indonesia Hotels and Resorts saat ini mengelola 110 unit hotel dengan 7 brand utama: The Anvaya Beach Resorts sebagai hotel berbintang 5, Hotel Santika Premiere sebagai hotel berbintang 4, Hotel Santika sebagai hotel berbintang 3, Kampi Hotel sebagai instagenic hotel berbintang 3, Amaris Hotel sebagai smart hotel dan The Royal Collection (The Samaya dan The Kayana) sebagai Boutique Villas. (*)