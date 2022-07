Kangen Ameen Hanna Nur Atta, Geni Faruk Unggah Foto Terbaru Sang Cucu: Missing U

SURYA.CO.ID - Ameena Hanna Nur Atta bersama dua orangtuanya Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar masih berlibur di Italia.

Geni Faruk ibu Atta Halilintar mengaku sudah kangen Ameena, sang cucu.

Diketahui Geni Faruk dan keluarganya Gen Halilintar baru saja pulang ke Indonesia setelah tiga tahun keliling ke beberapa negara.

Waktu kepulangan Gen Halilintar ternyata berdekatan dengan rencana Atta Halilintar mengajak anak dan istri berlibur ke Italia.

Gen Halilintar dan Ameena Hanna Nur Atta pun hanya bertemu sebentar.

Mulai merindukan cucunya yang menggemaskan, Geni Faruk unggah foto Ameena.

Geni Faruk menyebut Ameena Hanna Nur Atta, cucunya itu seperti anaknya sendiri.

"OMG my grand daughter really looks like my daughter... missing u... @attahalilintar @aurelie.hermansyah," tulis Geni Faruk, dikutip di Instagramnya, Rabu (20/7/2022).

Unggahan Geni Faruk, ibu Atta Halilintar (Instagram Geni Faruk)

Ameena Anteng Digendong Geni Faruk, Ibu Atta Halilintar Sudah Mimpi Berkali-kali

Geni Faruk ibu Atta Halilintar menggendong cucunya, Ameena Hanna Nur Atta (YouTube AH)

Baru pertama kali bertemu, Ameena tampak anteng digendong Geni Faruk, ibu Atta Halilintar sekaligus mertua Aurel Hermansyah.