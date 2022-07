Siaran Pramusim Liga Inggris - Italia, Live MNC Malam Ini: Salzburg vs Ajax dan AS Roma vs Sporting

Jose Mourinho saat mengangkat trofi UECL bersama AS ROMA, Kamis (26/5/2022). Jadwal pramusim Liga Italia, AS Roma vs Sporting Lisbon, LIVE MNC, Selasa (19/7/2022) pukul 23.30 WIB malam ini.

SURYA.co.id I Berikut jadwal siaran pertandingan pramusim liga Italia dan liga-liga Eropa, yang akan berlangsung Selasa (19/7/2022) malam ini.

Dikutip dari laman MNCTV, dua laga pramusim akan disiarkan Live MNCTV dan RCTI+



– Selasa Pukul 23.30WIB: RB Salzburg vs Ajax Amsterdam

– Rabu Pukul 02.00WIB: Sporting Lisbon vs AS Roma

Duel akan digelar dalam tour pramusim di Saalfelden Arena, Australia

Duel Ajax vs Salzburg akan menjadi duel penuh gengsi. Duel sesama juara liga masing-masing negaranya.

Ajax merupakan juara Liga Primer Belanda, Eredivisie 2021/2022, sedang Salzburg merupakan peraih gelar juara Liga Austria 2021/2022.

Baca juga: Transfer Liga Inggris: MU Bayar Ajax Rp 754 Miliar, Sekarang Sudah Sah Bawa Lisandro Martinez

Bagi penggemar Ajax, laga pramusim ini tentu mengundang penasaran setelah timnya ditinggal delapan punggawa terbaiknya, plus pelatih Erik ten Hag yang pindah mengarsiteki Manchester United (MU). Ajax kini diasuh pelatih anyar, Alfred Schreuder.

Sedang para punggawa yang hilang itu antara lain, striker Sebastien Haller dan Anthony Martial. Sebastien Haller bergabung dengan Borussia Dortmund (Bundesliga). Sedang Anthony Martial balik ke MU bersama Lisandro Martinez, selanjutnya bek tengah terbaiknya, Matthijs de Ligt dan bek kiri Noussair Mazraoui diboyong Bayern Munchen (bundesliga),

Paulo Dybala eks striekr Juventus yang kini membela AS Roma mulai musim 2022-2023. (Instagram: Paulodybala)

Baca juga: Transfer Liga Italia, Akhirnya Paulo Dybala Berseragam AS Roma

AS Roma vs Sporting Lisbon

Salah satu sorotan dalam Laga pramusim AS Roma vs Sporting Lisbon adalah hadirnya Paulo Dybala. Striker Juventus ini, kini telah bergabung dengan AS Roma di bawah asuhan Jose Mourinho.

Dybala menolak perpanjangan kontrak di Juventus. Striker Argentina ini semula di kabarkan akan pindah ke Inter Milan, namun hingga satu bulan menganggur, ternyata Inter Milan tak kunjung menghubunginya. Dybala sempat melirik rumput Liga Inggris dan Liga Spanyol. Namun rencana itu kemudian berubah setelah Mourinho menghubungi dan meyakinkannya.

Jadwal Siaran Pramusim Liga Inggris

Selasa 19/7/2022 sore ini

Pukul 17.00 WIB

Manchester United vs Crystal Palace di Australia (LIVe MUTV)

Rabu 20 Juli 2022

Pukul 01.45 WIB (Malam dini hari ini)

Rangers vs West Ham United

Kamis 21 Juli 2022

Pukul 06.30 WIB - Chelsea vs Charlotte (LIVE Vidio)

Pukul 06.30 WIB - Arsenal vs Olando City vs Arsenal (Live Vidio)

Sabtu, 23 Juli 2022

Pukul 07.00 WIB

Chelsea vs Arsenal vs Chelsea (LIVE OChannel)