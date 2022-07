BTS Kembali Didapuk Jadi Duta Kehormatan Pariwisata Seoul 2022, Lanjut Promo Usai 6 Tahun Bersama

SURYA.CO.ID - BTS kembali didapuk menjadi Duta Kehormatan Pariwisata Seoul 2022, setelah enam tahun bersama.

Meski saat ini BTS tengah mengambil waktu untuk fous pada pengembangan individu member, namun aktivitas grup tetap berjalan walau tak sepadat dulu.

Paling baru, BTS diketahui akan melakukan promosi sebagai Duta Kehormatan Pariwisata Seoul 2022.

Hal itu seperti yang disampaikan Yayasan Pariwisata Seoul, mengenai rencana promosi global bersama BTS.

"Kami berencana untuk merekam video promosi untuk pariwisata Seoul 2022 dengan BTS, Duta Pariwisata Kehormatan Seoul," ujar perwakilan yayasan, Senin (18/7/2022).

Untuk diketahui, ini menjadi tahun keenam BTS, bertugas sebagai Duta Kehormatan Pariwisata Seoul. Tugas ini telah dilakukan BTS sejak 2017 lalu.

BTS dipilih sebagai Duta Kehormatan Pariwisata Seoul karena dinilai memilihi pengaruh besar hingga ke pasar global.

Pada 2017 lalu, BTS mempromosikan atraksi yang ada di kota tersebut seperti, Seoullo 7017, Hangang Park, dan Jamsil Stadium dengan tema "You in Seoul Like Me".

Pada tahun yang sama pula, ketika lagu tema Seoul yang berjudul "WITH SEOUL" dirilis, server situs web tidak dapat diakses selama lebih dari 3 jam.

Tak hanya pemerintah Kota Seoul, BTS secara pribadi juga menunjukkan upaya mereka dalam memperkenalkan budaya Korea dan landmark Seoul pada dunia.

Hal ini diketahui ketika BTS kerap melakukan syuting, baik untuk reality show, music video, atau acara tv luar negeri, di beberapa landmark Kota Seoul.

