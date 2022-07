Transfer Liga Italia, Akhirnya Paulo Dybala Berseragam AS Roma

SURYA.co.id I Berakhir sudah teka-teki perjalanan karir mantan penyerang Juventus, Paulo Dybala.

Dybala menolak perpanjangan kontrak dengan Juventus, dan sempat dikabarkan untuk bergabung dengan Manchester United (MU), Inter Milan, hingga tim-tim Liga Spanyol.

Namun akhirnya bintang Argentina ini, tetap akan merumput di Liga Serie A Italia, dengan berganti seragam AS Roma, mulai musim 2022 - 2023.

Pelatih I Giallorossi, Jose Mourinho, disebut-sebut menjadi kunci dari transfer tersebut.

Paulo Dybala dipastikan bakal menjadi milik AS Roma pada bursa transfer musim panas 2022.

Pakar transfer kenamaan asal Italia, Fabrizio Romano, telah mengonfirmasi bahwa Dybala sepakat bergabung dengan AS Roma lewat kalimat saktinya, "Here we go".

Dybala akan menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun di AS Roma, hingga Juni 2025.

Dybala sendiri merapat ke AS Roma dengan status bebas transfer alias gratis.

Penyerang berusia 28 tahun itu berstatus bebas transfer lantaran menolak memperpanjang kontraknya di Juventus yang kedaluwarsa pada musim panas ini.

Selain itu, Romano juga menjelaskan bahwa Jose Mourinho menjadi kunci di balik kesuksesan transfer tersebut.