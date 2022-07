BNI Wilayah 06 Surabaya Gelar FunWalk dan Exhibition Tenis Meja di Perayaan HUT BNI ke-76

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Bank Negara Indonesia Tbk atau Bank BNI Wilayah 06 menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 76, Sabtu (16/7/2022).

Perayaan dengan tema berkomitmen untuk bertransformasi #LompatLebihTinggi tersebut, dilakukan dengan mengundang para nasabah loyal dan partner bisnis BNI Wilayah 06.

Para undangan itu, di antaranya Pemimpin Tancorp & Avian Group Hermanto Tanoko, Presiden Direktur Integra Group Halim Rusli, Direktur Pemasaran Integra Group Widjaja Karli, Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo, Direktur Keuangan PT PJB Rawan Insani beserta jajaran, Direktur PT Pakuwon Jati Minarto, Perwakilan PT Garuda Food dan Sub holding Pelindo Terminal Petikemas dan Komunitas Dengkul Grup dalam Kegiatan FUNWALK dan Exhibition Tenis Meja.

"Kegiatan itu merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT BNI ke-76 dengan mengusung tema BNI for Stronger Indonesia," kata Silvano Rumantir, Direktur BNI Corporate Banking sekaligus Direktur Pembina BNI Wilayah 06, Senin (18/7/2022).

Selain Silvano, tampak hadir Direktur Hubungan Kelembagaan Sis Apik Wijayanto bersama jajaran Pemimpin Divisi lainnya serta Pemimpin Wilayah 06 Roy Wahyu Maulana dengan segenap Wakil Pemimpin Wilayah 06.

Dari enam streamline program HUT Ke - 76 BNI, BNI Wilayah 06 mengambil besaran tema Indonesia Lebih Sehat (GO HEALTH), Indonesia Lebih Hijau (GO AWARE), dan Indonesia Lebih Maju (GO CHANGE).

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan perayaan HUT Ke - 76 BNI turut dilakukan penyerahan CSR kepada Bank Sampah Sektor Berlian dan Mobil Pembersih Lantai kepada Masjid Agung Al Akbar Surabaya.

Dalam perayaan tersebut, diawali dengan Flashmob, Color Festival ditengah berlangsungnya kegiatan, penampilan Tari Pembuka pada Ceremonial Opening HUT dan Exhibition Tenis Meja diiringi penampilan Modern Dance sebagai bentuk wujud kreativitas Hi Movers Wilayah 06.

"Perayaan HUT Ke - 76 BNI menjadi momentum untuk memperkuat komitmen BNI untuk terus meningkatkan eksistensinya di kancah internasional. Untuk mendukung semua langkah strategis tersebut, BNI memiliki 3 produk champion," jelas Silvano.