The Central Mall Surabaya Wadahi UKM Tempat Jualan untuk Maju Bersama

CEO Gunawangsa Hotel Group Dingly Olivia Gunawan (tengah) bersama General Manager The Centrall Mall Agus Marsudi saat perayaan HUT The Central Mall Surabaya yang ketiga, Sabtu (16/7/2022).

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - The Central Mall Surabaya terus berupaya untuk meningkatkan aktivitasnya ditengah pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Pusat perbelanjaan yang ada di komplek superblok Gunawangsa Tidar, telah menyiapkan beberapa langkah di antaranya dengan menggelar beragam even dan menjadi mal yang memiliki daya tarik tersendiri.

CEO Gunawangsa Hotel Group, Dingly Olivia Gunawan mengatakan, di usianya yang ke-3 tahun ini, The Central Mall mengusung tema 'Unite & Inspire'.

"Diharapkan bahwa ini akan jadi tahun lebih baik untuk bersatu dan bisa menjadi inspirasi semua pihak. Dan juga dengan tema ini menjadi harapan baru bagi kami semua untuk tetap semangat selalu berinovasi dan tetap tumbuh menjadi mal yang selalu menjadi wadah kreativitas masyarakat agar bisa melakukan aktifitas yang positif seiring dengan bangkitnya perekonomian," kata Dingly di sela acara "Unite & Inspire" Anniversary 3rd di The Central Mall Surabaya, Sabtu (16/7/2022).

Banyak hal yang sudah dan akan dilakukannya, salah satunya adalah dengan memberikan wadah bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) agar berkembang, dimana pihaknya memberikan promo biaya sewa murah.

"Kami memberikan promo sewa hanya Rp 300.000 per bulan untuk UKM, dan tenant hanya bayar sewa Rp 40.000 per hari sudah bisa jualan di The Central Mall. Promo biaya ini kami berikan untuk setahun," jelas Dingly.

Selain promo biaya sewa murah, pada 25-31 Juli 2022 nanti The Central Mall akan menghadirkan 'Sub Thrift x Central Market', sebuah pameran pakaian second hand atau second import dengan harga relatif terjangkau.

"Kami ingin memposisikan diri sebagai mal pertama yang menggelar sub thrift. Setidaknya ada lebih dari 70 thrift shop yang berpartisipasi dan juga akan hadir guest star yaitu Pusakata. Ini yang kami lakukan untuk menggaet anak-anak muda Surabaya," jelas Dingly.

General Manager The Centrall Mall, Agus Marsudi menambahkan, banyak keuntungan yang didapat tenant maupun pelaku UKM yang masuk di The Central Mall.

"Selain biaya terjangkau, promosi juga rutin dilakukan pihak pengelola di media videotron atau billboard," jelas Agus.

Hal itu tentu akan menjadikan lompatan positif tenant.

"Kami juga memiliki captive market, di mana penghuni apartemen Gunawangsa Tidar saat ini sekitar 2.000 orang, dan traffic pengunjung mal rata-rata 3.000 orang per hari," beber Agus.

Selain even massal, pada rangkaian HUT ke-3 The Central Mall, pihaknya juga akan mengadakan acara sosial donor darah untuk umum, karyawan ataupun pengunjung pada 24 Juli 2022 mendatang.

"Seperti tema yang diusung dengan diadakannya donor darah ini The Cental Mall ingin mengajak semua masyarakat untuk bersatu dan menginspirasi dengan kebaikan," pungkas Agus.