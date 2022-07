Resepsi Pernikahan Via Vallen dan Chevra Pakai 2 Konsep, Fairytale dan Tradisional Adat Sunda

Berita Surabaya

SURYA.co.id, SURABAYA - Acara resepsi pernikahan Via Vallen dan Chevra Yolandi akan digelar dengan dua konsep, yakni modern bak negeri dongeng dan tradisional Adat Sunda.

Kedua mempelai kompak mengaku akan memberi kejutan kepada para tamu undangan dan penggemar.

Perempuan yang memiliki nama asli Maulidia Octavia ini hanya memberikan sedikit clue terkait acara resepsi.

“Yang jelas untuk konsep kita tidak bisa terlalu banyak membocorkan, jadi itu surprise tunggu untuk besok,” jawab Via sembari tersenyum setelah Akad Nikah, Jumat (15/7/2022).

Sesuai dengan tema yang dipilih, Via dan Chevra Ever After yang mana sebuah keinginan akhir bahagia atau Happy ending seperti ucapan 'and then they live happily, ever after' yang lumrah ditampilkan di akhir film Disney.

“Intinya tema besok itu fairytale jadi bisa dibayangkan sesuatu yang peri-peri begitu, jadi untuk yang lain-lain tunggu besok,” katanya.

Wedding dream dengan dekorasi fairytaile ini akan menyuguhkan kesan bak negeri dongeng. Tema konsep modern ini memiliki kesan glamour baik dari dekorasi hingga busana pengantin.

Resepsi Kedua Adat Sunda

Chevra mengungkapkan, akan ada acara mapag pengantin dan resepsi dengan menggunakan busana Adat Sunda pada Minggu (17/7/2022).

Dipilihnya Adat Sunda lantaran kedekatan Via Vallen dengan sang nenek yang berdarah Sunda.