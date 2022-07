Biodata Go Yoon Jung Aktris Pendatang Baru yang Kabarnya Gantikan Jung So Min di Alchemy of Souls 2

Go Yoon Jung

SURYA.CO.ID - Berikut ini profil dan biodata Go Yoon Jung, artis pendatang baru yang dikabarkan gantikan posisi Jung so Min di Alchemy of Souls Season 2.

Kabar Go Yoon Jung menggantikan posisi Jung so Min di Alchemy of Souls Season 2 dikabarkan oleh agensinya, MAA Management.

Itu artinya, Go Yoo Jung akan memerankan karakter Nak Soo di drama tersebut.

Siapa sosok Go Yoo Jung?

Go Yoon Jung lahir di Korea Selatan pada 22 April 1996.

Sebelum terjun ke dunia akting, Go Yoon Jung mengawali kariernya sebagai model.

Saat ini Go Yoon Jung masuk di bawah agensi MAA Management.

Go Yoon Jung pernah menempuh pendidikan di jurusan Seni Kontemporer di Seoul Women's University.

Setelah lulus, ia menjadi seorang model.

Go Yoon Jung mencoba peruntungan sebagai bintang iklan berbagai produk, seperti Nike, Giorgio Armani, Ritz Crackers hingga KT.