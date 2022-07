Akhirnya Gen Halilintar Sampai di Jakarta, Langsung Jenguk Ameena Hanna Nur Atta?

SURYA.CO.ID - Setelah tiga tahun berkeliling ke luar negeri, akhirnya Gen Halilintar pulang ke Indonesia. Keluarga Atta Halilintar itu sudah tiba di Jakarta, Senin (11/7/2022).

Melalui postingan terbaru, Gen Halilintar memperlihatkan aktivitas mereka saat tiba di bandara Soekarno Hatta.

Sudah tiba di Jakarta, apakah Gen Halilintar langsung jenguk Ameena Hanna Nur Atta, Anak Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar?

Sepertinya warganet harus sedikit bersabar, menunggu momen pertemuan Gen Halilintar dan Ameena Hanna Nur Atta.

Pasalnya Gen Halilintar tidak langsung menemui Ameena.

Unggahan terbaru, Gen Halilintar berada di dalam mini bus, lengkap Geni Faruk dan Halilintar Anofial Asmid bersama sebelas anak.

Dalam unggahan tersebut, Gen Halilintar menjelaskan perjalan mereka hingga harus keluar negeri untuk waktu yang lama.

"Alhamdulillah (emoticon bendera Indonesia). Sbg tanda syukur Anniversary 27 tahun, Gen & Halilintar membawa 11 anak + team ke Amerika di akhir 2019 menyambut 2020. Februari 2020 Gen Halilintar ke tanah air, dan melanjutkan ziarah Wali Songo. Stlh itu sekeluarga Gen Halilintar berniat Umroh bahkan sampai Haji berlama-lama di Mekah Madinah. Di akhir Februari Gen & Halilintar telah lebih dulu berangkat ke negara transit yaitu Malaysia, tempat Gen Halilintar akan berlepas utk Umrah. Pada 17 Maret 2020 anak2 telah berangkat menyusul Gen & Halilintar ke Malaysia utk bersama2 Umrah ke Mekah. Namun apakan daya 18 Maret 2020 Malaysia dan juga bnyk negara lain Lock Down,termasuk jg Saudi Arabia, shg niat Gen Halilintar utk Umrah Ramadhan tertunda, dan memaksa Gen Halilintar utk stay di Malaysia utk waktu yg panjang, hinggalah baru bisa menyambung perjalanan keluar dari Malaysia pada 15 Desember 2021 menuju Istanbul. Syukur luar biasa Gen Halilintar dapat berkumpul keluarga besar pd Anniversary ke-28 di Turki, orang tua + 11 anak, menantu, & besan, keluarga besar dan team. Ketika itu baru Turki yg terbuka tanpa karantina, memudahkan keluarga besar berkumpul di sana. Dari sanalah Gen Halilintar memenuhi undangan ke Dubai yg jg sdh terbuka tanpa karantina. Dari Dubai-lah Gen Halilintar-like the UNBROKEN ones, tdk mundur terus maju berjuang shg akhirnya dapat memenuhi NIAT yang telah tertunda utk tetap dpt BERANGKAT menunaikan HAJAT sekeluarga berlama2 di Mekah Madinah, dan tepat tiba di Madinah di Ramadhan 1443H yg awalnya diniatkan pd 1441H. Syukur amat sgt Gen Halilintar dapat ber-Umrah Ramadhan sekeluarga, berhari raya di Madinah, bahkan berlama2 hingga masuk musim Haji. Niat awal dpt berhaji sekeluarga, urusan tasreh visa sedang diupayakan ke kementrian Haji&Umrah Saudi Arabia utk Gen Halilintar dpt menunaikan Haji. Sepanjang di sana sambil menunggu kemungkinan Atta brsm Nur, Ameena & Thariq sampai di Madinah. Namun manusia hanya dpt berencana, HAJAT utk HAJi bersama sekeluarga belum dpt tertunaikan hingga Gen Halilintar memutuskan utk kembali ke Indonesia.Smg dpt berHari Raya Haji brsm keluarga. Smg sgl ibadah dan pengorbanan kita diterima. Akhirnya MENDARAT. #genhalilintar BERSAMBUNG…"