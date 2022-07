Microsoft Indonesia Kolaborasi Tingkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pertumbuhan Ekonomi Digital

Business Strategy Director, Microsoft Indonesia, Nina Wirahadikusuma, Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya, Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatingsih, CFO and DI&A Lead, Microsoft Indonesia, Krishna Worotikan, serta CO-SHERPA G20 Indonesia, Raden Edi Prio Pambudi, dalam acara penandatanganan kerjasama antara Microsoft dengan G20 Empower Presidensi Indonesia untuk pelaksanaan program “Code; Without Barries” di Jakarta, Rabu (6/7/2022).

SURYA.co.id | SURABAYA - Group of Twenty (G20) EMPOWER Presidensi Indonesia menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Microsoft Indonesia untuk pelaksanaan program Code; Without Barriers.

Program ini menyediakan platform yang memungkinkan talenta perempuan untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi digital inklusif melalui partisipasi dan inovasi di bidang teknologi.

"Serangkaian aktivitas seperti pelatihan keterampilan, pemberian sertifikasi, dan pembukaan kesempatan kerja bagi perempuan akan dilakukan sebagai bagian dari program ini," kata Yessie D Yosetya, Chair G20 EMPOWER Indonesia, Kamis (7/7/2022).

Penandatanganan MoU telah berlangsung di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Rabu (6/7/2022), dilakukan Yessie dan Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, serta Krishna Worotikan, Chief Financial Officer Microsoft Indonesia.

Yessie saat ini juga menjabat sebagai Direktur & Chief Strategic Transformation & IT Officer XL Axiata.

Sedangkan Rinawati Prihatiningsih menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO), sekaligus salah satu pemilik PT Infinite Berkah Energi dan juga Wakil Ketua Umum Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Ketenagakerjaan IWAPI.

Yessie mengatakan, penandatanganan kerja sama ini sejalan dengan tema besar G20 Presidensi Indonesia 2022.

"Yaitu Recover Together, Recover Stronger dan tema utama ketiga G20 Empower 2022 yaitu membangun kesiapan perempuan di masa depan dalam ekonomi digital," jelas Yessie.

Kemitraan dengan Microsoft Indonesia sebagai salah satu implementasi dari upaya untuk menutup kesenjangan gender ekonomi yang selama ini terjadi dengan mendorong pengembangkan kompetensi dan sekaligus menciptakan peluang bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang teknologi digital.

Sementara itu, Rina menjelaskan, bahwa kerja sama melalui program Code, Without Barriers ini akan berfokus pada empat hal.