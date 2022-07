Taiwan Excellence Week 2022, Brand PX Bantu Percepat Peralihan Siaran TV Analog ke Digital

Stan PX dari perusahaan Trans Electric Co Ltd yang mengenalkan produk antena digital saat tampil diajang Taiwan Excellence Week 2022 di Surabaya.

SURYA.co.id | SURABAYA - Salah satu brand unggulan dari Taiwan yang ikut serta dalam acara pameran Taiwan Excellence Week 2022 di Surabaya, adalah PX dari perusahaan Trans Electric Co., Ltd.

Perusahaan ini memiliki pengalaman R&D dan manufaktur dalam pengembangan elektronik konsumen selama kurang lebih 54 tahun, dan produknya telah terjual di 46 negara.

Untuk wilayah Indonesia, produk PX yang paling banyak diminati masyarakat adalah antena digital seperti Ultra Cruise Outdoor HDTV Antenna dan Amplified Ultra-Thin HDTV Antenna.

"Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang bakal mematikan siaran TV analog mulai pada tanggal 25 Agustus 2022 yang akan datang, sehingga mewajibkan masyarakat pindah ke siaran TV digital," kata Erpan Abdulrochman, CS and IT Support of PX Indonesia, saat ditemui di acara Taiwan Excellence Week 2022 di Surabaya, Minggu (3/7/2022).

Erpan menambahkan, permintaannya produk ini terus mengalami peningkatan, salah satunya melalui online, dalam sebulan sudah menjual lebih dari 1.000 unit.

Keunggulan dari produk antena TV digital dari PX adalah karena bahannya sudah anti sinar UV dan anti air, sehingga dapat bertahan lebih lama dibandingkan antena TV digital yang lainnya.

Daya tahan produk PX ini diperkuat dengan adanya garansi unit selama 18 bulan.

Garansi yang diberikan itu, bukan untuk perbaikan unit, tapi akan diganti unitnya dengan yang baru.

Sementara terkait kisaran harga, antena TV digital PX dijual mulai dari Rp 99.000 sampai Rp 400.000.