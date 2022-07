Ukir Sejarah, Dany Rayhan Septihandoko Sabet Medali Emas Cabor Tenis Meja

SURYA.co.id|BONDOWOSO - Kontingen Bondowoso cabang olahraga (cabor) tenis meja, Dany Rayhan Septihandoko sukses mengukir sejarah.

Berkat penampilan apik dan konstannya, cabor tenis meja Bondowoso bisa mendapatkan medali emas kelas Tunggal Putra untuk kali pertama di sepanjang perhelatan Porprov Jatim.

"Raihan medali emas ini pertama kali dalam sejarah cabor tenis meja Bondowoso selama pelaksanaan Porprov. Saat Porprov yang digelar di Kediri beberapa tahun lalu, kami hanya mendapatkan medali perunggu di kelas ganda putra," kata Ketua Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) Bondowoso, Hery Wahyudi, Minggu (3/7/2022).

Di laga final kelas Tunggal Putra yang digelar, Sabtu (2/7/2022), di Gor Pelita Bondowoso, Dany dipertemukan dengan Kontingen Situbondo, Rafly Eka Ariesandi.

Pada pertandingan itu, Dany tampil menawan. Mentalnya tak goyah saat lawan berusaha menguasai permainan.

Hasilnya, Dany dapat melibas Rafly dengan skor 3-1 dan membawa pulang medali emas.

Rinciannya, pada set I, Dany unggul dengan poin 11-6. Set II, giliran Rafly yang menekuk Dany 10-12. Set 3 dan 4 Dany kembali memenangkan pertandingan dengan poin 11-7 sertq 12-10.

Sebagai informasi, pertandingan tenis meja ini menggunakan sistem best of five.

"Dany memiliki mental petarung, tak pengaruh segala situasi di arena. Dany juga menerapkan seluruh teknik yang diberikan saat program latihan. Fisiknya pun stabil," paparnya.

Hery mengungkapkan, sebetulnya PTMSI Bondowoso hanya menargetkan medali perunggu pada kelas ganda putra dan campuran.

Namun, di luar dugaan, medali yang didapat melampaui target.

Selain medali emas, Kontingen Bondowoso cabor tenis meja juga menyabet satu medali perak pada kelas Ganda Putra dan satu medali perunggu di kelas Tunggal Putra.

"Kami puas sangat puas dengan penampilan para atlet. Bahkan, hasilnya melampaui target," pungkasnya. (nen)