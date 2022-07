Bank Jatim Borong Penghargaan di Pengujung Triwulan II 2022

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Bank Pembangunan Jawa Timur Tbk atau Bank Jatim, berhasil menorehkan berbagai prestasi di pengujung triwulan II 2022.

Bank Jatim berhasil bororng penghargaan selama dua hari berturut-turut di dua ajang penghargaan yang berbeda.

Setelah berhasil meraih penghargaan di ajang Indonesia Innovation Awards 2022, Rabu (29/6/2022), Bank Jatim kembali meraih penghargaan dalam ajang 19th Banking Service Excellence Awards 2022, Kamis (30/6/2022).

Pada ajang Indonesia innovation awards yang diselenggarakan oleh The Iconomics, Bank Jatim berhasil meraih penghargaan dengan kategori 'As One Among The Winning Brands in Financial Industry'.

Metode penilaian dilakukan dengan melibatkan 4.000 responden pada 10 kota besar di Indonesia.

Penghargaan ini diberikan kepada Bank Jatim atas inovasi-inovasi yang telah dilakukan sehingga dapat memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi masyarakat.

Penghargaan lainnya adalah Bank Jatim kembali berhasil meraih penghargaan pada ajang 19th Banking Service Excellence Awards 2022 yang diselenggarakan oleh Infobank.

Bank Jatim berhasil meraih Lima penghargaan pada kelompok Bank Pembangunan Daerah (BPD). Peringkat I kategori media sosial, peringkat II kategori call center, peringkat III kategori mobile banking , peringkat III kategori sms banking, serta peringkat III kategori Best overall Performance.

Penentuan penilaian didasarkan pada survei Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2022 yang dilakukan oleh Marketing Research Indonesia (MRI).

Corporate Secretary Bank Jatim Budi Sumarsono yang hadir mewakili Direktur Utama, pada kedua ajang penghargaan tersebut, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghargaan yang telah kami terima.

“Kami juga berterima kasih kepada para stakeholder dan shareholder atas support yang selama ini diberikan kepada Bank Jatim. Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja ke depan agar dapat berkontribusi dalam perekonomian di Indonesia khususnya di Jawa Timur”, kata Budi Sumarsono.

Penghargaan itu tentunya menjadi sangat spesial bagi mereka, mengingat Bank Jatim terus menunjukkan performa dan kinerja yang terus meningkat.

Hal tersebut tentunya sejalan dengan transformasi dan berbagai inovasi yang terus kami lakukan secara masif agar Bank Jatim tetap kompetitif di era digital.

"Selain itu kami juga berterimakasih kepada Jatimers yang telah berkomitmen untuk terus menigkatkan kinerja perusahaan,” pungkas Budi.