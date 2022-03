Biodata Alden Masterchef Indonesia 9 yang 6 Kali Lolos Pressure Test, Kontestan Asal Kota Surabaya

SURYA.CO.ID - Berikut ini profil dan biodata Alden, kontestan Masterchef Indonesia 9 yang 6 kali lolos dari pressure test.

Saat babak Pressure Test yang tayang Minggu (13/3/2022), sosok Alden menjadi sorotan rekan seperjuangan di Masterchef Indonesia 9.

Pasalnya, Alden kembali lolos dari babak Pressure Test setelah 6 kali berada di posisi terbawah.

Hal ini bermula ketika Alden lebih unggul dari Devy. Artinya, Devy harus tereliminasi, sedangkan Alden masih kembali berjuang di Masterchef Indonesia.

Alden yang menghidangkan Prawn Skewers with Guacamole and Sour Cream Sauce, mendapatkan reaksi positif dari juri Chef Juna, Chef Arnold dan Chef Renatta.

Meskipun makanan Alden masih dinilai kurang dari segi presentasi.

“Alden, its an ugly dish. Pelit, masak jurinya tiga kamu bikin dua," kata Chef Arnold mengawali penjurian.

"Although, the flavor is good rempahnya cocok, dan sausnya juga good,” ujar koki asal Surabaya itu setelah mencicipi hidangan Alden.

Sementara Chef Juna memberikan masukan terhadap hidangan Alden yang tidak seimbang secara komposisi.

“The sauce cream actually nice, di sini the skewers, tidak ada vegetable jauh lebih banyak dari protein hewan. Paling banyak mereka itu sama, so there’s no way kamu buat seperti itu,” katanya.