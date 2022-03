Berita Persebaya Populer Hari ini: Kode Keras Ciro Alves dan Permintaan Aji Santoso pada Skuatnya

SURYA.CO.ID - Berikut ini berita Persebaya populer hari ini edisi Senin (14/3/2022), di antaranya kode keras Ciro Alves dan permintaan Aji Santoso kepada skuatnya.

Diketahui, sosok Ciro Alves sedang ramai diperbincangkan di dunia sepak bola.

Striker asal Brazil ini dikabarkan bakal berpisah dengan Persikabo 1973 akhir musim ini.

Isyarat itu juga sudah terlihat dari kalimat perpisahan yang diunggah Ciro Alves melalui akun Instagram pribadinya.

"Thanks to all the Persikabo fans for all this time.. you guys were amazing! There are still 6 games left for the end of this story," tulis Ciro Alves, dikutip dari akun instagram resmi @Ciroofficial

(Terima kasih untuk semua fans Persikabo untuk selama ini. Kalian semua luar biasa! Masih ada 6 pertandingan sisa untuk akhir dari kisah ini)

Terbaru, Ciro Alves seolah memberikan sebuah pertanda bahwa ingin bermain bersama salah satu pilar Persebaya, Taisei Marukawa.

Berikut ulasan selengkapnya.

Kode Keras Ciro Alves

Melalui instagram pribadinya @Cirooficial, striker asal Brazil itu mengunggah fotonya bersama Taisei Marukawa, Minggu (13/3/2022).