Pacu Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Pasuruan, Fatma Terus Dorong Kebiasaan Mengonsumsi Ikan

SURYA.CO.ID, KOTA PASURUAN - Konsumsi makan ikan warga Kota Pasuruan sebenarnya mengalami kenaikan setiap tahun. Meski begitu, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Pasuruan, Fatma Saifullah Yusuf terus mendorong pengurus Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) untuk tetap mengkampanyekan Gerakan Makan Ikan (Gemarikan).

Perempuan yang baru dilantik sebagai Ketua Forikan Kota Pasuruan ini menyebut Gemarikan adalah gerakan yang bagus, karena ikan memiliki banyak manfaat dan nutrisi untuk anak.

“Gemar makan ikan sudah menjadi keharusan, karena berdasarkan penelitian dengan mengkonsumsi ikan dapat meningkatkan kecerdasan, kesehatan dan daya tahan tubuh," kata Fatma dalam sambutannya di Gedung Gradika (13/3/2022).

Disampaikan Fatma, ikan tidak hanya lezat dan menggugah selera, tetapi juga kaya akan manfaat dan nutrisi, terutama bagi pertumbuhan balita yang membutuhkan banyak nutrisi. “Karena itu kita perlu meningkatkan angka konsumsi ikan, dimulai dari menyediakan ikan di meja makan kita untuk dikonsumsi.” kata Fatma yang juga founder Fatma Foundation.

Fatma juga menyebutkan, angka konsumsi ikan di Kota Pasuruan mengalami peningkatan. Di tahun 2019 angka konsumsi ikan sebesar 36,64 KG per kapita per tahun, dan tahun 2020 menjadi 39,88 KG per kapita per tahun.

Kendati demikian, kata Fatma, angka tersebut harus terus ditingkatkan karena masih jauh dari angka konsumsi ikan nasional. Angka konsumsi ikan nasional pada tahun 2020 sebesar 56,39 KG per kapita per tahun.

"Ada keterkaitan antara mengkonsumsi ikan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Golnya, bisa meningkatkan daya saing bangsa," jelasnya.

Menurut Fatma, Omega-3 pada ikan itu tinggi, selain bisa menurunkan kadar kolesterol darah juga bisa mengatasi beban penderita penyakit asma, rematik, penyakit kulit, komplikasi diabetes dan kanker payudara.

Bahkan pertumbuhan sel otak manusia sangat tergantung pada kadar Omega-3 yang cukup sejak bayi dalam kandungan sampai balita. Bila pada masa tersebut cukup tersedia Omega-3, maka anak tumbuh dengan potensi kecerdasan maksimal.

“Gemarikan juga salah satu upaya untuk mendukung program nasional penanganan stunting di Indonesia. Saya minta Forikan bisa tancap gas melaksanakan program mewujudkan Kota Pasuruan yang masyarakatnya gemar makan ikan,” pungkasnya.

Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo (Mas Adi) juga menyoroti kecenderungan anak yang hari ini lebih menyukai junk food dibandingkan makan ikan. Selain itu, pengetahuan akan nutrisi yang sehat dan berimbang sangatlah diperlukan.

Dan hal ini menjadi PR untuk pengurus Forikan agar dapat mengajak anak-anak untuk gemar makan ikan. ”Agar anak-anak menyukai ikan perlu mengkreasikan menu keluarga sehari-hari. Karena selama ini kita kurang begitu memperhatikan pentingnya menu yang sehat dan berimbang terhadap perkembangan anak, ” kata Mas Adi.

Mas Adi berharap Forikan dapat bergerak cepat untuk menyusun program-program inovasi agar masyarakat dapat gemar makan ikan. Di mana kegiatan tersebut nantinya melibatkan semua elemen masyarakat. *****