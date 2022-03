Gocekan Taisesi Marukawa Dipuji Teman Sesama Tim Persebaya Surabaya, Ekspresinya Mengundang Tawa

SURYA.CO.ID - Taisei Marukawa jelas punya peran penting di tubuh Persebaya Surabaya.

Pemain asal Jepang itu berhasil mengoleksi 50 gol selama Liga 1 2021/2022 bersama skuad Bajul Ijo.

Taisei Marukawa juga ikut membawa Persebaya Surabaya menduduki posisi tiga besar klasemen sementara, setelah mengalahka Persik Kediri, Kamis (10/3/2022).

Disebut-sebut, gocekan Taisei Marukawa yang membawanya berhasil mengelabui lawan di setiap pertandingan.

Pujian dan ucapan terima kasih untuk Taisei Marukawa karena sudah bermain apik, tidak hanya datang dari suporter setia Bonek Mania tapi juga teman sesama tim.

Salah satunya Reva Adi Utama, ia mengunggah foto Taisei Marukawa bersama putranya di Insta Story, lantas berpesan agar nanti putranya itu bisa mencontoh gocekan Taisei.

"Gocekannya harus sama ya ziq nanti," pesab Reva pada putranya.

"Arigato Gozaimas," tulis Reva untuk Taisei Marukawa yang berarti terima kasih.

Ady Setiawan juga tak mau ketinggalan, ia juga mengucap terima kasih pada Taisei Marukawa.

"Thank you Taisei, thank you," ucap Ady Setiawan.