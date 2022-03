CIRO ALVES Pamitan, Persebaya Surabaya Berpeluang Pakai Jasanya Musim Depan, Ini 2 Klub Saingannya

SURYA.co.id - Striker haus gol Ciro Alves telah resmi berpamitan kepada suporter dan tim TR-Persikabo jelang BRi Liga 1 2021 usai akhir Maret ini.

Jasa Ciro Alves bakal menjadi rebutan klub-klub besar seperti Persebaya Surabaya, Persib Bandung maupun tim promosi dari Liga 2, Persis Solo.

Karena itu, jika Persebaya Surabaya menginginkan tenaga Ciro Alves di musim depan, maka harus bersaing dengan kompetitornya, Persib Bandung dan Persis Solo.

"Thanks to all the Persikabo fans for all this time.. you guys were amazing! There are still 6 games left for the end of this story" tulis Ciro Alves seperti dikutip dari akun instagram resmi @Ciroofficial

(Terima kasih untuk semua fans Persikabo untuk selama ini. Kalian semua luar biasa! Masih ada 6 pertandingan sisa untuk akhir dari kisah ini)

Persebaya Surabaya pantas memperebutkan jasa pemain asal Brasil tersebut. Pasalnya, Ciro mencetak banyak gol bersama TR-Persikabo, yakni 17 gol dan 5 assist musim ini.

Seperti diketahui, Ciro sempat dikaitkan dengan Persebaya Surabaya pada pertengahan musim, Januari 2022.

Ciro Alves, Striker Idaman Bonek Persebaya berhasil cetak hattrick pada laga Persikabo vs Persela Lamongan, Sabtu (27/11/2021) (Instagram: officialpersikabo)

Peluang Persebaya untuk merekrut Ciro Alves juga tentu terbuka lebar. Ini karena sang pemain sudah berpamitan dengan timnya.

Berikut biodata Ciro Alves :

Dilansir TribunWow.com dari Transfermarkt, berikut profil lengkap Ciro Alves: