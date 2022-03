Belum Dirasakan di Gresik, Tetapi Harga Ayam, Telur dan Cabai Berpeluang Naik Jelang Ramadhan

SURYA.CO.ID, GRESIK - Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok sudah kerap terjadi menjelang bulan suci Ramadhan. Dan peluang kenaikan harga itu sudah diwaspadai Dinas Koperasi Usaha Mikro, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Gresik dengan menginvetarisir sejumlah komoditas.

Mengingat sebelumnya beberapa kebutuhan sudah naik atau stoknya sulit ditemui, seperti minyak goreng, sedangkan harga telur ayam masih fluktuatif. Kemudian harga daging sapi sebelumnya sudah mengalami lonjakan meski belum bulan Ramadhan.

"Beberapa bahan kebutuhan seperti cabai, bawang merah, telur dan ayam tetap kita waspadai. Ingat teori probability pasar," kata Agus Budiono, Kepala Diskoperindag Gresik, Jumat (11/3/2022).

Agus mengatakan ada lima bahan pokok yang mengalami kenaikan. Yaitu telur ayam broiler naik menjadi Rp 23.000 per KG, ayam potong Rp 37.000 per KG, bawang putih Rp 25.000 per KG, daging sapi naik menjadi Rp 103.000 per KG, dan kacang tanah Rp 26.000 per KG.

Tidak disebutkan bagaimana reaksi pasar menyambut bulan Ramadhan mendatang. Karena belum ada penjual atau pemasok kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional yang merasakan dampaknya sekarang.

"Total ada enam komoditas yang mengalami penurunan. Salah satunya harga cabai rawit turun Rp 7.000 atau menjadi Rp 50.571 per KG," terangnya.

Kemudian kebutuhan pokok lain yang turun harga adalah beras medium, cabai besar Rp 41.000 per KG, bawang merah turun menjadi Rp 33.000 per KG, minyak goreng curah turun menjadi Rp 18.000 per liter, kacang hijau menjadi Rp 19.000 per KG. *****