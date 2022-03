Anggota Dewan Minta Pemkot Surabaya Tindak Tegas Ritel Nakal Penjual Minyak Goreng Bersyarat

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Mahfudz mendesak Pemkot Surabaya menindak tegas ritel nakal yang ikut memainkan kelangkaan minyak goreng.

Bahkan swalayan atau ritel yang memberlakukan pembelian minyak bersyarat juga harus disanksi tegas.

"Harus dicabut izin operasional ritel dan swalayan di Surabaya yang memanfaatkan kesempatan seperti itu. Rakyat dalam situasi sulit dan sangat membutuhkan minyak goreng," tegas Mahfudz, Jumat (11/3/2022).

Saat ini, banyak ditemukan swalayan yang mengambil kesempatan dengan melakukan pembelian bersyarat jika pembeli ingin mendapatkan minyak goreng. Ada yang mewajibkan jadi member swalayan setempat. Ada pula yang meminta menggenapi nominal tertentu untuk bisa mendapatkan minyak goreng.

Politisi muda PKB ini, meminta Pemkot Surabaya melakukan pengawasan secara ketat. Bahkan pemkot harus merazia terhadap pasar modern yang memanfaatkan situasi sulit ini. Segala bentuk tindakan swalayan yang memanfaatkan kelangkaan minyak goreng harus ditindak.

Sebelumnya, Kantor Wilayah (Kanwil) IV Komisi Pengawan Persaingan Usaha (KPPU) menemukan sejumlah ritel dan toko modern di Surabaya memberlakukan pembelian bersyarat untuk minyak goreng. Selama dua hari di periode 7-8 Maret 2022, ada temuan yang sama.

Temuan tersebut menurut Mahfudz harus ditindaklanjuti dengan pengawasan. Termasuk merazia semua ritel nakal tersebut. Menjelang Ramadan begini, warga sangat membutuhkan komoditas bahan pokok tersebut.

Pemkot Surabaya harus bertindak tegas demi melayani warganya. Pemkot tidak boleh enggan dan segan memberikan sanksi terhadap pasar modern yang menerapkan model penjualan minyak goreng dengan harga normal namun disertai syarat pembelian.

"Sanksinya berupa peringatan sebanyak tiga kali dulu. Namun kalau tetap membandel cabut saja izin ritel itu. Tidak boleh main-main dengan memanfaatkan kesempatan. Sementara merugikan masyarakat," tegas Mahfudz.

Mahfudz juga menegaskan, praktik seperti ini tidak layak dilakukan di tengah kelangkaan stok minyak goreng yang dibutuhkan masyarakat. Itu sama dengan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kelangkaan minyak goreng.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit menetapkan, HET minyak goreng curah saat ini Rp 11.500 per liter, kemasan sederhana Rp 13.500 per liter dan kemasan premium Rp 14.000 per liter. Jika ada yang melebihi harga itu bisa lapor ke pemerintah.