HERO Group Peringati International Women’s Day dengan Talkshow #BreakTheBias

SURYA.co.id|SURABAYA - Bertepatan dengan peringatan International Women’s Day, HERO Group mengadakan Talkshow International Women’s Day #DFIBreakTheBias dengan tema “Unify to Amplify” yang bertujuan untuk mengapresiasi kontribusi perempuan di Indonesia. Acara ini dilatarbelakangi oleh nilai perusahaan, yaitu saling menghargai, saling mendukung dan selalu melakukan hal yang benar. Melalui nilai perusahaan tersebut, HERO Group berkomitmen untuk membuat seluruh karyawan merasa dihargai dan didukung sepenuhnya.

Talkshow #BreakTheBias menghadirkan narasumber: Karlina Wirian-Customer Insight Director SEA DFI (Dairy Farm International Holdings Limited-DFI Retail Group), Cheryl Gilbert-QCA Expansion & Development IKEA Indonesia, Valencia Mieke Randa-Founder @blood4LifeID, @rumahharapanIndonesia & CEO Valencia Care Foundation. Talkshow diikuti oleh seluruh karyawan dan para pemangku kepentingan dari HERO Group serta disiarkan secara live melalui YouTube Hero For Life.

Presiden Direktur PT HERO Supermarket, Tbk, Patrik Lindvall, dalam sambutannya mengatakan, HERO Group sangat menjunjung tinggi nilai saling menghormati dan menghargai perbedaan, termasuk dalam hal kesetaraan gender. "Kami percaya bahwa kesetaraan merupakan hak asasi dan oleh karenanya semua memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil. Di HERO Group, kami senantiasa mengupayakan kesetaraan gender dan lingkungan kerja yang inklusif, tidak hanya untuk karyawan, tapi juga untuk konsumen dan dalam operasional bisnis," ungkap Patrik.

Group Counsel & Legal Director HERO Group, Hadrianus Wahyu Trikusumo, sebagai salah satu narasumber talkshow menyampaikan, HERO Group memaknai International Women Day dengan menyadari peran penting women leadership. "Dalam setiap pengambilan keputusan, women leadership memberikan perspektif dan masukan yang sangat signifikan," kata Hadrianus.

Menurutnya, hal ini sangat penting, karena dunia retail sangat dinamis, sehingga masukan dari berbagai sudut pandang akan membantu menghasilkan keputusan yang tepat.

"Di HERO Group kami sangat mengapresiasi dan mendorong kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kami menyadari bahwa perempuan bisa menunjukkan performa kerja yang sama baiknya. Sudah banyak contoh women leadership yang bisa kita lihat, seperti pemimpin dunia, pemimpin di tingkat kementerian di negara dan sebagainya. Bagi HERO Group, gender equality is a must have," beber Hadrianus.

Saat ini HERO Group didukung oleh karyawan-karyawan inspiratif dimana 54 persen diantaranya merupakan perempuan yang menduduki posisi penting di berbagai bisnis unit, HERO Supermarket, Guardian dan IKEA Indonesia. Beragam posisi strategis diisi oleh para perempuan inspiratif. HERO Group membuka kesempatan yang sama bagi para karyawannya untuk mengembangkan potensi dan jenjang karir di seluruh lingkungan kerja HERO Group.

Customer Insight Director SEA DFI (Daily Farm International) Karlina Wirian mengatakan, dunia retail sangat menantang. "Tantangan harus dihadapi setiap hari. Dunia ini juga dianggap sebagai dunia yang didominasi oleh laki-laki," ujarnya.

Namun, hal tersebut tidak membuat perempuan menjadi tidak bisa berprestasi. Women leadership is already rising. Meski tidak dipungkiri di beberapa area, laki-laki masih mendominasi, tapi perempuan bisa bersinar dan berada di puncak pimpinan.

Terus tingkatkan kemampuan, percaya diri, berani bersuara adalah beberapa tips untuk perempuan Indonesia. Bagi laki-laki, bersimpati dan memberikan dukungan merupakan salah satu upaya mendukung gender equality. "Saya bangga HERO Group memiliki value yang mendukung gender equality," pungkas Karlina.