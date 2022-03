Harga Cabai Rawit di Kota Blitar Mulai Turun, Sekarang Rp 40 Ribu/Kg

SURYA.CO.ID, BLITAR - Harga cabai rawit di Kota Blitar mulai turun, Kamis (10/3/2022).

Sekarang, harga cabai rawit di Kota Blitar, Rp 40.000 per kilogram.

Tiga hari sebelumnya, harga cabai rawit di Kota Blitar masih Rp 60.000 per kilogram.

Ali Mahmud, pedagang Pasar Legi Kota Blitar mengatakan harga cabai rawit turun sejak tiga hari ini.

Dari harga semula Rp 60.000 per kilogram, secara berangsur harga cabai rawit turun menjadi Rp 55.000 per kilogram, Rp 50.000 per kilogram dan sekarang Rp 40.000 per kilogram.

Baca juga: Kasus Tabrakan KA dan Truk di Perlintasan Barat Terminal Ditangani Sat Reskrim Lamongan

"Tiga hari ini harga cabai rawit terus turun, sekarang harganya Rp 40.000 per kilogram," kata Ali Mahmud.

Dikatakannya, harga cabai rawit turun karena stok cabai dari petani banyak. Para petani di Kediri sekarang sedang panen raya.

"Informasinya, petani di Kediri sekarang sedang panen raya cabai. Stok cabai banyak akhirnya harga turun," ujarnya.

Menurutnya, saat harga turun, penjualan cabai di kiosnya meningkat. Sehari, dia bisa menghabiskan 40-50 kilogram cabai.

"Penjualannya meningkat, karena harganya murah," katanya.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Belum Berakhir, Donasi Sarapan Pagi untuk Warga Kurang Mampu di Kabupaten Gresik

Pedagang Pasar Templek Kota Blitar, Sri Budi mengatakan harga cabai rawit sekarang kisaran Rp 38.000 per kilogram sampai Rp 40.000 per kilogram.

Sebelumnya, harga cabai rawit masih tembus Rp 57.000 per kilogram sampai Rp 60.000 per kilogram.

"Sekitar tiga hari ini, harga cabai rawit terus turun. Untuk pasokan cabai rawit mudah, barang dari petani banyak," katanya.

BACA BERITA BLITAR LAINNYA