Demo Zero ODOL, Ratusan Sopir Truk di Lumajang Gelar Aksi Mogok Kerja

SURYA.CO.ID, LUMAJANG - Rencana pemerintah menerapkan zero over dimensi over loading (ODOL) pada tahun 2023, benar-benar memicu reaksi sopir truk di Kabupaten Lumajang.

Kamis (10/3/2022), ratusan sopir di Lumajang melakukan aksi mogok kerja di Jalan Wonorejo. Pantauan di lokasi, aksi ini dimulai sejak sekitar pukul 10.00.

Di ruas jalan nasional ini, ratusan sopir truk memarkir kendaraanya di tepi jalan raya. Mereka juga melakukan sweeping. Sopir truk yang masih melintas langsung dihentikan oleh massa untuk ikut bergabung demo menolak kebijakan pelarangan truk ODOL.

Koordinator aksi, Yusuf mengatakan, bahwa aksi mogok kerja ini digelar sebagai bentuk dukungan moril terhadap rekan sesama sopir yang hari ini berunjuk rasa menolak zero ODOL di depan kantor Gubernur Jawa Timur. Semua sopir merasa terpanggil melakukan aksi solidaritas, sebab wacana zero ODOL dianggap banyak merugikan sopir truk.

"Kalau kami tidak mengangkut muatan melebihi kapasitas, maka kami akan rugi. Tekor solar, karena harus kerja dua kali,” ujar Yusuf.

Yusuf juga mengatakan, larangan ODOL juga membuat sopir truk bingung. Karena sering pengusaha selalu minta barang yang dibawa itu lebih banyak. Sehingga, mau tidak mau sopir truk harus menambah muatannya.

Terlebih saat di perjalanan. Ia menduga banyak petugas yang justru melakukan pungli dengan dalih menegakkan aturan zero ODOL.

"Truk pasir di timbangan itu sering lolos petugas, padahal angkutannya melebihi batas. Tapi kenapa kalau truk logistik jika angkutannya over harus langsung oper armada," keluh Yusuf.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Lumajang, AKP Bayu Halim Nugrohon mengatakan bahwa aksi mogok tersebut berlangsung secara damai.

"Semua aman, sopir hanya membagikan brosur ke jalan soal zero ODOL," ujarnya.

Diakui Bayu Halim, aturan ODOL ini memang tengah jadi sorotan di dunia angkutan logistik. Bisa dibilang lebih banyak pihak yang tidak setuju zero ODOL diterapkan.

Apalagi, jika dikritisi, sopir mengangkut muatan lebih juga karena permintaan pemilik armada dan pengusaha. Sehingga, cukup sulit diselesaikan jika tidak ada kerja sama yang maksimal dari berbagai pihak.

"Saya akui razia ODOL masih marak, tapi dalam waktu dekat kami akan undang pengusaha-pengusaha truk untuk kami sosialisasi, tentunya melibatkan kerja sama dengan Dinas Perhubungan," pungkasnya.