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Liga Champions, SCTV Madrid vs PSG, LIVE STREMING Mancity vs Sporting, Susunan Line-up Pesta

Manchester City sudah memiliki modal agregat 5-0 lewat leg pertama di kandang Sporting, 15 Februari lalu. Hampir mustahil Sporting bisa membalik.

Penulis: Suyanto | Editor: Suyanto
zoom-inlihat foto Liga Champions, SCTV Madrid vs PSG, LIVE STREMING Mancity vs Sporting, Susunan Line-up Pesta
Instagram: Man City
Manchester City saat merayakan gol di Liga Inggris. 

SURYA.co.id I Manchester City bisa dibilang tinggal menggelar pesta kelolosan ke babak perempat final dalam duel Mancity vs Sporting leg kedua babak 16 besar Liga Champion malam dini hari ini, Kamis (10/3/2022).

Manchester City sudah memiliki modal agregat 5-0 lewat leg pertama di kandang Sporting, 15 Februari lalu.
Dengan modal keunggulan 5-0 dan bermain di kandang, hampir mustahil Sporting Lisbon bisa membalik keadaan.

JADWAL LIGA adwal KAMIS, 10 MARET 2022

03:00 WIB: Manchester City vs Sporting (beIN Sport/vidio.com)
03:00 WIB: Real Madrid vs PSG (LIVE SCTV/beIN Sport/live streaming vidio.com)

>>>>>LINK LIVE STREAMING MANCITY vs SPORTING CP

>>>>>LINK LIVE STREAMING REAM MADRID vs PSG

Manchester City vs Sporting

Satu masalah yang mengganggu Mancity dalam laga meladeni Sporting Lisbon adalah absennya tiga pemain utamanya.

Dikutip SURYA.co.id dari Livescore.com, tiga pemain Mancity yang absen malam ini adalah Ruben Dias, Kevin De Bruyne, dan Kyle Walker.

Bek tengah Maancity Ruben Dias harus absen sekitar enam minggu karena cedera hamstring. Begitu juga Kevin De Bryne harus absen minimal delapam bulan akibat cedera. Sementara Kyle Walker tidak bisa diturunkan lantaran menerima sanksi kartu.

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Tags
Liga Champions 2021/2022
Jadwal Liga Champions Malam Ini
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Real Madrid Spanyol
Madrid vs PSG
Link live streaming Mancity
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