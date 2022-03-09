Liga Champions, SCTV Madrid vs PSG, LIVE STREMING Mancity vs Sporting, Susunan Line-up Pesta

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Manchester City sudah memiliki modal agregat 5-0 lewat leg pertama di kandang Sporting, 15 Februari lalu. Hampir mustahil Sporting bisa membalik.
SURYA.co.id I Manchester City bisa dibilang tinggal menggelar pesta kelolosan ke babak perempat final dalam duel Mancity vs Sporting leg kedua babak 16 besar Liga Champion malam dini hari ini, Kamis (10/3/2022).
Manchester City sudah memiliki modal agregat 5-0 lewat leg pertama di kandang Sporting, 15 Februari lalu.
Dengan modal keunggulan 5-0 dan bermain di kandang, hampir mustahil Sporting Lisbon bisa membalik keadaan.
JADWAL LIGA adwal KAMIS, 10 MARET 2022
03:00 WIB: Manchester City vs Sporting (beIN Sport/vidio.com)
03:00 WIB: Real Madrid vs PSG (LIVE SCTV/beIN Sport/live streaming vidio.com)
>>>>>LINK LIVE STREAMING MANCITY vs SPORTING CP
>>>>>LINK LIVE STREAMING REAM MADRID vs PSG
Manchester City vs Sporting
Satu masalah yang mengganggu Mancity dalam laga meladeni Sporting Lisbon adalah absennya tiga pemain utamanya.
Dikutip SURYA.co.id dari Livescore.com, tiga pemain Mancity yang absen malam ini adalah Ruben Dias, Kevin De Bruyne, dan Kyle Walker.
Bek tengah Maancity Ruben Dias harus absen sekitar enam minggu karena cedera hamstring. Begitu juga Kevin De Bryne harus absen minimal delapam bulan akibat cedera. Sementara Kyle Walker tidak bisa diturunkan lantaran menerima sanksi kartu.
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