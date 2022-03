Kini Google Translate Tak Bias Gender, Kurangi Kesalahan Terjemahan

SURYA.CO.ID - Ternyata, kini Google Translate telah diperbarui agar tak bias gender.

Tidak banyak yang tahu bahwa Google Translate menyediakan hasil termejaman dengan bentuk maskulin dan feminin.

Terjemahan Google Translate tersebut diperuntukkan kata-kata yang netral secara gender.

Dilansir dari Kompas.com, update itu disebut diimplementasikan untuk mengurangi kesalahan penerjemahan kata benda yang bersifat maskulin atau feminin agar tidak berat sebelah dan terkesan bias gender.

"Sekarang Anda akan mendapatkan terjemahan ke bentuk maskulin dan feminin untuk tiap kata -misalnya surgeon- saat menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Perancis, Italia, Portugis, atau Spanyol," sebut Google dalam sebuah posting blog.

Menurut Google, perusahaan asal Mountain View itu "melatih" mesin penerjemah dengan kecerdasan buatan (AI) agar adil dalam melakukan tugasnya menafsirkan kata-kata atau kalimat yang netral subjeknya.

Penerjemahan ini, seperti diklaim Google, bisa dilakukan per kalimat atau per frase.

Misalnya, "O bir doktor" dalam bahasa Turki akan diterjemahkan menjadi "He is a doctor" untuk tutur maskulin dan "She is a doctor" untuk ujaran feminin dalam bahasa Inggris.

Sebelumnya, seperti dirangkum KompasTekno dari Digit, Senin (10/12/2018), Google Translate dikenal cenderung hanya memberikan terjemahan kata benda atau kata ganti dengan salah satu gender saja.

Kata "engineer", misalnya, diterjemahkan dengan kata ganti maskulin, sementara "nurse" dengan kata ganti feminin. Padahal, kedua profesi itu bisa saja dilakoni oleh pria dan wanita.