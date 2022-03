Foto Lawas Keanu dan Adjie Massaid Beredar setelah Angelina Sondakh Bebas, Zahwa Massaid Bereaksi

SURYA.CO.ID - Baru-baru ini, putra Angelina Sondakh dan Adjie Massaid, Keanu Massaid mengunggah foto lawas bersama sang ayah.

Tak hanya foto lawas, Keanu juga menuliskan pesan haru pasca Angelina Sondakh bebas dari Lapas Perempuan Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Dilansir dari akun Instagram Keanu, remaja 13 tahun ini mengunggah foto saat digendong Adjie Massaid.

Keanu dan Adjie kompak mengenakan baju koko warna putih yang dipadukan kopyah hitam.

Adjie Massaid tersenyum semringah sambil menggendong Keanu Massaid yang masih bayi.

Pada kolom keterangan, Keanu Massaid menulis kalau saat ini dan Angela Sondakh sudah kembali bersatu.

Ia lalu meminta Adjie Massaid untuk tersenyum.

Foto lawas Keanu dan Adjie Massaid (INSTAGRAM)

"Me & mom are now together papa. Smile papa," tulis Keanu Massaid.

Unggahan mengharukan Keanu Massaid itu, rupanya turut dikomentari oleh Zahwa Massaid.

"My boys," tulis Zahwa Massaid.